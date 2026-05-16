Princese Ketrīna pārsteidz ar nevainojamu itāļu valodas izrunu ārvalstu vizītes pirmajā dienā
Velsas princese Ketrīna viena pati bez dzīvesbiedra prinča Viljama devusies vizītē uz Itāliju, lai atbalstītu tēmu, kas ir ļoti tuva viņas sirdij – agrīnās bērnības izglītību.
Velsas princeses Ketrīnas vizīte Itālijā ir viņas pirmais oficiālais pasākums ārzemēs pēc atveseļošanās no vēža. Viņa patīkami pārsteigusi vietējos iedzīvotājus, runājot itāliešu valodā. Britu karaliskās ģimenes pārstāve pēc ierašanās veltīja laiku sarunai ar maziem bērniem un demonstrēja savu teicamo valodas prasmi. Pēc tam daudzi princesi slavēja par viņas “perfekto” runu.
Princeses Ketrīnas divu dienu vizīte Itālijā
Ketrīna devusies divu dienu vizītē uz Itāliju, lai runātu par sev ļoti svarīgu tēmu – agrīnās bērnības izglītību. Princese jau ilgu laiku padziļināti interesējas par šo jautājumu, un šis Eiropas ceļojums vēl vairāk akcentē viņas apņemšanos virzīt šo tēmu uzmanības centrā. Šī vizīte tiek raksturota kā "pāreja uz jaunu posmu" viņas karaliskajā dzīvē.
44 gadus vecā Ketrīna izskatījās apburoši trešdien, kad viņa izgāja Kamillo Prampolini laukumā, tērpusies zilā bikškostīmā, ko darinājis zīmols “Edeline Lee”. Pēc tam viņa devās uz Redžo Emīlijas pilsētas domi, kur princesei bija iespēja aprunāties ar dažām sievietēm, kas strādā pie agrīnās bērnības izglītības programmas.
Satraukums Itālijā
Karaliskie fani pulcējušies, lai redzētu Velsas princesi pirmajā viņas vizītes dienā Redžo Emīlijā.
Perfekts skats
Daudz vietējo iedzīvotāju bija pulcējušies pie māju logiem, kad gaidīja britu karaļnama pārstāves ierašanos.
Draudzīga uzņemšana
“Čau, Keita,” bija lasāms uz viena no plakātiem, ko izveidojušas britu karaļnama fanes, sagaidot Velsas princesi vizītē viņu valstī.
Sasveicināšanās ar mēru
Redžo Emīlijas mērs Marko Masari sagaidīja Velsas princesi Kamillo Prampolini laukumā.
Skaistule zilā tērpā
Princese Ketrīna bija tērpusies zīmola “Edeline Lee” bikškostīmā, kad viņu sagaidīja pilsētas mērs Marko Masari ar roku spiedienu. Princese izskatījās starojoša, viņas mati bija nevainojami ieveidoti šim īpašajam notikumam, un viņa ar pašpārliecinātību pievērsās nozīmīgajam pasākumam, turot rokās zīmola “Asprey” rokassomu gaiši zilā krāsā.
Sirsnīga Keita
Princese pieliecās pie bērniem, lai ar viņiem sasveicinātos un aprunātos.
Princese Ketrīna runā itāļu valodā
Sarunājoties ar bērniem, nākamā Lielbritānijas karaliene notupās, lai viņu acis būtu vienā līmenī. Turklāt ar mazajiem sagaidītājiem princese aprunājās itāliešu valodā. Aptuveni 20 bērni vecumā no trīs līdz pieciem gadiem no vietējā bērnudārza sagaidīja Ketrīnu galvenajā laukumā.
Piecus gadus vecā Alise vēlāk pastāstīja: "Viņa jautāja manu vārdu itāliešu valodā. Viņa ļoti labi runāja itāliski.” Skolotāja Roberta Marci apliecināja, ka tikšanās ar Ketrīnu bija “emocionāla”. “Viņa uzdeva dažus vienkāršus jautājumus, bet princeses itāļu valoda bija perfekta, viņa runāja skaidri.”
Karaliskais apskāviens
Lai gan parasti protokols paredz, ka britu karaliskās ģimenes pārstāvji neapskaujas ar sabiedrības pārstāvjiem, princese Ketrīna tomēr to izvēlējās darīt. Viņa nofotografēta apskaujam sievieti pēc kopīgas iepozēšanas selfijam.