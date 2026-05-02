Ķegumā noposta Kristus iedvesmoto kalnu, Daugavpilī sarīko nelegālu uguņošanu, piemēslo Balvus: kriminālā province
Ķeguma kalnā nopostīta kristiešu svētvieta – Krusta kalns, kurā bija novietoti desmitiem krustu un no visas pasaules un kas bija iecienīts tūrisma objekts. Savukārt Mārupes pusē “atpūtnieki” aizdedzinājuši mežu pie Medema purva pastaigu takas.
Ekstremālas nebūšanas arī Latgales pusē. Vietējie “cūkmeņi” piemēslo Balvu pilsētvidi, bet Daugavpilī kāds vieglā auto šoferītis “parūpējās” par to, lai viņu taranētu tramvajs, bet divi vīrieši pilsētas centrā sarīkoja sirdi stindzinošu uguņošanu.
Ķegumā noposta pēc Jēzus Kristus norādījuma izveidoto Krusta kalnu
Savu trīsdesmitgadi neizdevās piedzīvot vienai no Latvijā privātā kārtā izveidotajām svētvietām - Krusta kalnam Ķegumā, jo pāris mēnešus pirms tā 29. dzimšanas sakrālo vietu nopostījuši nezināmi ļaundari - ar kājām izspārdīti svētie krusti, apzināti salauzti svečturi, apgānīti svēto tēli un sabojāti soliņi.
Par sakrālās vietas izdemolēšanu sociālajos tīklos paziņojusi Krusta kalna saimniece, kura teic, ka nu “Krusta kalns ir iznīcināts”. Ķeguma Krusta kalns bija iecīnīts tūrisma objekts un to tā pastāvēšanas laikā apciemojuši tūkstošiem ceļotāju.
Krusta kalnu sāka veidot 1997. gada 20. jūnijā pēc vietējās iedzīvotājas Intas Brokānes, kura popularitāti pirms deviņiem gadiem ieguva piedaloties TV šovā “Melu detektīvs”, ierosinājuma. Kopš tā laika kalnā ir uzstādītas dažādas mazākas un lielākas krusta zīmes, kuras tur sanesuši svētceļnieki no visas pasaules. “Dziednieki šo vietu uzskata par senču svētvietu ar īpašu enerģētisku starojumu,” teikts oficiālajā Ogres novada Tūrisma informācijas centra mājaslapā.
Ķeguma Krusta kalna Inta un viņas misija
Ķegumiete Inta Brokāne jau divdesmito gadu veic savu misiju – Ķeguma Krusta kalna izveidošanu. Pērn viņa apprecējās ar krietni jaunāku ...
Ķegumiete Inta Brokāne savulaik žurnālam “Kas Jauns” atklāja, ka viņa bija sajutusi Dieva aicinājumu: redzēja vīziju, kurā viņai zināmi mirušie lūdza uzstādīt krustu, pasakot gan krusta izmēru (tam bija jābūt 6x3 metrus lielam), gan materiālu (priedes koks). Dažas nedēļas pirms krusta novietošanas Intai Brokānei atklājās arī pats Jēzus Kristus, norādot, ka monumentam jāatrodas Ķeguma kalnā. Kopš tā laika gaišreģe Inta ir plašāk zināma kā Krustkalna Inta. Jāteic, ka šo Krusta kalnu par sakrālu vietu uzskata arī oficiālās kristiešu Baznīcas, piemēram, uz to savas krusta zīmes arī nesuši gan katoļu, gan pareizticīgo priesteri. Tā kā Latvijā ir (tagad diemžēl jāsaka bija) tāds pats Krusta kalns kā slavenais Krustkalns Lietuvā pie Šauļiem, tikai daudz miniatūrāks.
Sašutumu par Ķeguma Krusta kalna apgānīšanu izteikuši desmitiem interneta komentētāju: * “Dēmoni plosās! Savā ziņā tā ir zīme, ir par ko aizdomāties. Nekas nenotiek tāpat vien, arī “zvēri” uzbrūk ar vēstījumu”; * “Komunisma rēgs vēl turpina dzīvot. Cerams Lietuvas krusta kalnam tie gļēvie demolētāji neuzbruks”; * “Nekā laba šiem postītājiem nebūs”; * “Šausmas! Vai tik tiešām mums nekas nav svēts?”; * “Tas ir ārprāts kas notiek ar cilvēkiem, kur tādi rodas. Skumji”; * “Velni ārdās!”.
Bīstama uguņošana Daugavpils centrā
Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas videonovērošanas kameras pirms nedēļas – sestdienas, 25. aprīļa, vakarā - pilsētas centrā fiksēja divas personas, kuras izmantoja pirotehniskos izstrādājumus, radot apdraudējumu cilvēku drošībai un mantai. Notikuma vietā tika konstatēta drošības prasību neievērošana, tādēļ uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.
Pārbaudot situāciju, tika secināts, ka pirotehnikas izmantošanas laikā bīstamajā zonā atradās cilvēki, transportlīdzekļi un citu personu manta. Personas nepārliecinājās vai pēc pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas visi šāviņi ir iedarbojušies. Tika konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, tostarp, pirotehnisko izstrādājumu lietošana citu personu īpašumu tuvumā bez to piekrišanas, kas rada risku, ka dzirksteles vai izdedži var nonākt uz šiem īpašumiem, un pirotehnikas izmantošana uz gājēju ietvēm bez pašvaldības atļaujas.
Notikuma vietā ieradās pašvaldības policijas ekipāža un policisti noskaidroja iesaistīto personu identitāti – tie bija 1981. un 1987. gadā dzimuši vīrieši, kuriem par Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma prasību neievērošanu draud naudas sods no 35 līdz 350 eiro.
Tramvaja un auto sadursme Jaunbūvē
Ekstremāls notikums Daugavpilī notika arī otrdienas, 28. aprīļa, pēcpusdienā, kad Jaunbūves apkaimē sadūrās vieglā automašīna un tramvajs. Notikumu reģistrēja pašvaldības policijas videonovērošanas kameras, kas ļāva operatīvi izvērtēt situāciju un informēt atbildīgos dienestus.
Sadursme notika autovadītāja neuzmanības dēļ, neievērojot satiksmes organizāciju un tramvaja kustības priekšrocības. Spēkrats veica strauju kreiso pagriezienu, nepārliecinoties, vai nebrauc tramvajs. Tiek ziņots, ka nopietnus bojājumus ieguvuši “dzelži” – gan automašīna, gan tramvajs, bet netiek ziņots, ka šai negadījumā nopietni būtu cietis kāds cilvēks. Pašlaik negadījuma apstākļi tiek precizēti, un iesaistītās institūcijas turpina darbu pie notikušā izvērtēšanas.
Pie Zirgzandelēm deg mežs
Mežos sācies ugunsnedrošais periods un līdz ar to arī sākušies meža ugusngrēki. Par to liecina atpūtas mājas “Zirgzandales” ieraksts “Facebook” trešdien, 29. aprīlim:
“Dodam savu dīķi dzert ugunsdzēsēju mašīnām. Deg mūsu mežs. Pēc papīriem tas nav mūsu privātīpašums, bet sirdī tas ir mūsu mīļais draugs un kaimiņš. Kopš te sākušas pastaigāties cilvēku masas - te sākas Medemu purva taka - tajā parādījušies vairāk atkritumu un šodien tas ir aizdedzies, visdrīzāk sūnās nomesta izsmēķa dēļ. Vai tad cilvēki tiešām arī savās mājās met uz grīdas smēķus? Un vai tiešām nav saprotams, kāpēc aiz sevis jāsavāc savi atkritumi?”
Piemēslo Balvus
Savukārt Balvu pašvaldību saskumdinājuši cilvēki, kuri atkritumus izmet kur pagadās. “Skumji secināt, ka joprojām ir cilvēki, kuri kopējo vidi neuzskata par vērtību un to izmanto kā vietu atkritumu izgāšanai.
Balvu novada pašvaldība ar nožēlu vērš uzmanību uz situāciju, kas konstatēta teritorijā starp Vidzemes ielu un 1. Steķintavas līniju. Diemžēl šajā vietā atsevišķi iedzīvotāji un mazdārziņu teritoriju īpašnieki ir atstājuši atkritumus, tostarp sadzīves atkritumu maisus un lielgabarīta priekšmetus, tam nepiemērotā vidē.
Vēlamies skaidri uzsvērt - pašvaldībai nav paredzēts savākt šādus atkritumus, kas izgāzti neatļautās vietās, arī ne Lielās talkas ietvaros. Atkritumu apsaimniekošana ir katra iedzīvotāja individuāla atbildība, un tie jānodod tam paredzētajās vietās.
Informējam, ka minētajā teritorijā ir uzstādīta video novērošana, kas fiksējusi gan transportlīdzekļus, gan personas, kuras veikušas atkritumu izmešanu neatļautā vietā. Šī rīcība nav nejaušība – tas ir apzināts pārkāpums, par kuru iestājas konkrēta atbildība. Pašvaldības policija ir uzsākusi administratīvo pārkāpumu procesu pret iesaistītajām fiziskajām personām.
Šāda rīcība nav pieļaujama - tā ir apzināta vides piesārņošana, nevis nezināšana vai pārpratums. Aicinām nepaļauties uz to, ka “kāds cits savāks” - tas nenotiks. Katrs gadījums tiks fiksēts, izvērtēts un attiecīgi sodīts. Katrs ir atbildīgs par saviem atkritumiem,” informē vietvaras Balvu apvienība.