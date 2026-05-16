Alu iedzēruši cilvēki vairāk pievilina odus, atklāj zinātnieki
Zinātnieki joprojām pēta, kāpēc odi dažiem cilvēkiem izvēlas kost biežāk nekā citiem. Līdz šim nav atrasti pierādījumi tam, ka to noteiktu cilvēka asinsgrupa. Savukārt vairāki pētījumi rāda, ka odu uzmanību var pastiprināt alus lietošana.
Speciālisti skaidro, ka odus piesaista mūsu ķermeņa izdalītais siltums, smarža un izelpā esošais oglekļa dioksīds. Tieši CO2 odi uztver vispirms, pat no lielāka attāluma. Kad tie pietuvojas aptuveni 10 metriem, tie sāk sajust arī cilvēka individuālo ķermeņa aromātu, kas kombinācijā ar oglekļa dioksīdu kļūst vēl pievilcīgāks, raksta Lsm.lv.
Pētījumos noskaidrots, ka cilvēka organisms izdala simtiem dažādu aromātisku savienojumu, tomēr zinātnieki vēl cenšas saprast, kuri no tiem odiem šķiet vispievilcīgākie.
Kādā pētījumā, kurā piedalījās 42 sievietes, visvairāk odu sakodušas tās dalībnieces, kuru āda izdalīja lielāku daudzumu vielas, kas veidojas, sadaloties sebumam jeb ādas tauku dziedzeru izdalītajam sekrētam. Sebums palīdz uzturēt ādu mitru un pasargā to no apkārtējās vides ietekmes.
Tāpat vairāki pētījumi apliecina, ka alus lietošana var palielināt cilvēka pievilcību odiem. Tas saistīts ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru, lielāku izelpotā oglekļa dioksīda daudzumu un izmaiņām ādas aromātā.
Pētnieki arī uzsver, ka vairākas populāras teorijas par odu izvēli nav patiesas. Nav pierādījumu, ka odi dotu priekšroku noteiktām asinsgrupām vai ka tos ietekmētu cilvēka acu, matu vai ādas krāsa.
Interese par šo jautājumu pieaug, jo klimata pārmaiņu dēļ odu izplatības teritorijas paplašinās, turklāt daļa šo kukaiņu spēj pārnēsāt dažādas slimības.