Izgāztuve iepretī Kārļa Ulmaņa salai, Mērsraga liepu stumbeņi, "atpūtas dīvāns" Karostā: kriminālā province
Ja esat nolēmuši doties uz Carnikavas pagastu, paskatīties uz ezeru, kurā atrodas Kārļa Ulmaņa jeb Vadoņa sala, tad prieku jums var sagandēt netālu no vasarnīcu ciemata izmētātie būvgruži. Savukārt kāds meža piegružotājs Liepājā gribēja atpūtniekus iepriecināt ar laiskas atpūtas iespējām koku pavēnī aiz kāpām.
Savukārt kāds piecpadsmit gadīgs jaunietis, protams, bez šofera tiesībām ar aizlienētu “bembi” ceturtdienas pēcpusdienā trillera cienīgu pakaļdzīšanos provocēja Jelgavā. “Ataugs un mocīsies!” – tā kāda interneta komentētāja raksta par Mērsragā apzāģētajām liepām.
Būvgruži Siguļos netālu no Kārļa Ulmaņa salas
Kādu atpūtnieci pagājušās nedēļas nogalē nepatīkami pārsteidza ieraudzītais Carnikavas pagasta mežā Siguļos pie Dzirnezera, kurš var lepoties ar piecām salām, pie kam vienai no tām dots visai patriotisks nosaukums – Kārļa Ulmaņa sala.
“Pastaigājoties pa mežu Siguļos, nonācu pie ļoti nepatīkama skata - pamatīga izgāztuve tieši pie Dzirnezera. Saprotu, ka vietējiem tas, iespējams, jau ir zināms, bet vai tiešām šādā situācijā neko nevar darīt? Ļoti gribētos, lai šī vieta tiktu sakopta, jo daba mums ir tikai viena,” “Facebook” grupā “Ādaži-Baltezers-Garkalne-Carnikava un blakus kaimiņi” raksta Liene Rubīna.
Pie ezera izgāztie gruži vienaldzīgus nav atstājuši arī interneta komentētājus, kuri raksta: * Inga Sīle: “Tie ir nojauktie kempingi un līdz galam nesakārtota privāta teritorija”; * Raimonds Re: “Izskatās kāds ir veiksmīgi savācis būvgružus un izsviedis dabā - pa lēto”; * Gundega Gulbe: “Kas darās to cilvēku galvās, kas savus atkritumus izgāž kur pagadās, bez sirdsapziņas pārmetumiem”; * Andris Alksnis Carnikava: “Pretīga rīcība. Daba nav izgāztuve”; * Andris DeSiks: “Šadi utilizē būvgružus un citus atkritumus busiņu īpašnieki, kuri liek savus sludinājumus FB grupās, ka izved būvgružus, metāllūžņus un sadzīves tehniku. Rezultāts ir šāds, jo pievieno ievedamos atkritumus kur vien var”; * Jolanta Upīte: “Šie ir tie saucamie kakta būvgružu izvedēji no FB. Cilvēks samaksā, lai tos utilizē, bet patiesībā visu mežā gāž. Un naudu kabatā.”
Ekskluzīvs dīvāns Karostā
Liepājas pašvaldības policija šonedēļ dalījusies ar ierakstu sociālajos tīklos par kādu ekskluzīvu atradumu Karostā: “Pašvaldības policijai patrulējot Tvaikoņa “Saratova” ielā, ievērots kāds transportlīdzeklis, kura vadītājs pārkāpa ceļa zīmes “Iebraukt aizliegts” prasības. Apturot automašīnu, un dodoties pie vadītāja, ievērots, ka stāvkrasta malā ir izmests dīvāns.
Uzsākot sarunu ar pārkāpēju, noskaidrots, ka persona ne tikai pārkāpusi Ceļu satiksmes noteikumus, bet arī piegružojusi kāpu zonu – izmetusi dīvānu. Pret personu uzsākti divi Administratīvā pārkāpuma procesi, kā arī likts savākt izmesto dīvānu, ko vadītājs arī izdarījis.”
Šo ierakstu ar baltā dīvāna mežā fotogrāfiju komentējuši desmitiem liepājnieku. Daļa no viņiem ne tikai nosoda piedrazotāju, bet arī izsaka “racionālas” domas: “Te drīzāk doma, kā uztaisīt romantisku vakaru lielceļa malā”; “Iespējams, cilvēks tikai gribēja iekārtot omulīgu atpūtas vietu tuvāk pie dabas krūts”; “Būtu labāk autobusa pieturā nolicis”; “Ideāla vieta zem koka atpūtas dīvānam”.
“Acīs cērtas” apzāģētās Mērsraga liepas
Vides aktīviste Anitra Tooma sociālajā tīklā “Facebook” šausminās par Mērsragā ieraudzītajām apzāģētajām liepām abās ceļa malas: “Braucot cauri Mērsragam šausminos, nu kā var tik brutāli apzāģēt liepas? Kā stabus ar saknēm!”
Šis ieraksts izpelnījies desmitiem komentāru: * “Tā ļoti daudz kur viņas apzāģē”; * “Ataugs un būs lapu bumba, Jelgavas centrā arī tādas bija”; * “Šis, braucot uz Roju, vārda tiešā nozīmē cirtās acīs. Pirmā doma - vai sazaļos?”; * “Ataugs un mocīsies. No dusošajiem pumpuriem izaugs vesela slota, kura stiprākā vērtā lūzīs un kritīs. Nedod Dievs, tur kādam atrasties... Pa zāģējuma vietām stumbrā iekļūst gan baktērijas, gan sēnītes. Sekas – trupe.”
Piecpadsmitgadīgs tīnis ar BMW Jelgavā iedzīvojas pamatīgā ķezā
Spraigi notikumi ar policijas pakaļdzīšanos ceturtdienas, 23. aprīļa, pēcpusdienā norisinājās Jelgava. Valsts policija informē, ka todien tika saņemta informācija, ka nepilngadīgs jaunietis, iespējams, sēdies pie automašīnas stūres. Nekavējoties tika skaidrota iespējamā transportlīdzekļa atrašanās vieta. Apskatot pilsētas videonovērošanas kameras, tika noskaidrota vieta, kur tobrīd atradās automašīna, un nekavējoties uz turieni devās Valsts policijas Dienvidzemgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas norīkojums. Pamanot policiju, vadītājs uzsāka bēgšanu, pārkāpjot virkni ceļu satiksmes noteikumu un apdraudot citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību. Par notikušo Valsts policijā uzsākts kriminālprocess un desmit administratīvo pārkāpumu procesi:
“Valsts policijā saņemta informācija, ka, iespējams, kāds 2011. gadā dzimis jaunietis sēdies pie BMW automašīnas stūres un pārvietojas pa Jelgavu. Tika konstatēta automašīnas tā brīža atrašanās vieta Jelgavā, Uzvaras ielā, un nekavējoties uz turieni izbrauca policijas norīkojums.
Policijai ierodoties notikuma vietā, automašīnas vadītājs uzsāka bēgšanu virzienā no Uzvaras ielas uz Saldus ielu, pārkāpjot virkni ceļu satiksmes noteikumu un pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu. Valsts policijas amatpersonas vairākkārt aicināja transportlīdzekļa vadītāju apturēt automašīnu, taču persona uz aicinājumiem nereaģēja un turpināja bēgšanu, ignorējot policijas prasības.
Bēgšana noslēdzās, kad jaunietis Saldus ielā ietriecās kādas privātas teritorijas nožogojumā, pēc kā izkāpa no automašīnas un, skrienot, turpināja bēgšanu. Automašīnā atradās vēl trīs nepilngadīgi pasažieri. Ceļu satiksmes negadījumā neviena persona fiziski necieta, un likumpārkāpējs tika notverts.”
Par notikušo Valsts policijā uzsākti desmit administratīvo pārkāpumu procesi: viens par braukšanu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, viens par nepamatotu nobraukšanu no ceļa braucamās daļas un metāla žoga bojāšanu, viens par ceļa zīmes “Braukt pa labi” prasību neievērošanu, divi par ceļa zīmes “Iebraukt aizliegts” prasību neievērošanu, viens par ceļa zīmes “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts” prasību neievērošanu, divi par braukšanas ātruma pārsniegšanu vietā, kas apzīmēta ar ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, un divi par braukšanas ātruma pārsniegšanu vietā, kas apzīmēta ar ceļa zīmi “Apdzīvota vieta”.
Tāpat uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 259.1 panta par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, kas izpaudusies kā agresīva braukšana pēc kompetentas institūcijas amatpersonas atkārtotas vai vairākkārtējas prasības apturēt transportlīdzekli.