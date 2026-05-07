Gaisa telpas apdraudējuma dēļ Rēzeknē un novadā atceltas mācības; Balvu novadā un Ludzas novadā mācīsies attālināti
Rēzeknē un Rēzeknes novadā ceturtdien atceltas mācības visās izglītības iestādēs, savukārt Balvu novadā un Ludzas novadā mācības notiks attālināti, informēja pašvaldībās.
Rēzeknes pilsētas pašvaldība paziņojusi, ka, ņemot vērā šūnas apraides brīdinājumu par iespējamo apdraudējumu gaisa telpā Rēzeknē un Rēzeknes novada teritorijā, šādu lēmumu pieņēmusi Civilās aizsardzības komisija.
Lēmums ir saskaņots ar atbildīgajiem dienestiem.
Pašvaldība aicina arī darba devējus pieņemt lēmumu par darba organizāciju atbilstoši situācijai un atbildīgo dienestu rekomendācijām.
"Aicinām iedzīvotājus ievērot drošības norādījumus, nepulcēties, netuvoties nezināmiem objektiem un sekot informācijai oficiālajos plašsaziņas līdzekļos un atbildīgo dienestu paziņojumiem. Aicinām saglabāt mieru un rīkoties atbildīgi," mudina vietvara.
Iepriekšminēto apstiprināja arī Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Guntars Skudra (JV).
Ludzas novada mēra vietnieks Modris Karpovs (S) apstiprināja, ka pieņemts lēmums atcelt klātienes mācības novada izglītības iestādēs, proti, tās notiks attālināti, un arī pašvaldības darbiniekiem dots rīkojums strādāt attālināti.
Balvu novada pašvaldība sociālajos tīklos informē, ka, ņemot vērā izveidojušos situāciju, pieņemts lēmums mācību procesu novada izglītības iestādēs organizēt attālināti.
Jau ziņots, ka pēc plkst. 4 Balvu novadā, Ludzas novadā un Rēzeknes novadā tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā.
Kā liecina paziņojumi mājaslapā "112.lv", Nacionālie bruņotie spēki (NBS) informē attiecīgo teritoriju iedzīvotājus, ka Latvijas gaisa telpā iespējams apdraudējums. Balvu, Ludzas un Rēzeknes novados esošie tiek aicināti meklēt patvērumu telpās, aizvērt logus un durvis, bet, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt uz tālruni 112.
Tiek solīts, ka par apdraudējuma beigām tiks sniegta informācija atsevišķi.
Arī pēc saullēkta gaisā virs Rēzeknes ir redzami un dzirdami lidaparāti, vēsta aculiecinieki.
Iedzīvotāji ziņo arī par trokšņiem, kas līdzinās iznīcinātāju lidojumiem.
NBS apagaidām nav snieguši detalizētāku informāciju par to, vai Latgalē armija veic kādus lidojumus gaisa telpā un vai debesīs ir pacelti iznīcinātāji.
Tikmēr rīta agrumā izsludinātais gaisa telpas apdraudējums Balvu, Ludzas un Rēzeknes apkārtnē joprojām ir spēkā.
NBS iepriekš vēstīja, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti un divi nokrituši.
Notikuma vietā atrodas NBS, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) vienības.
VUGD informē, ka naktī uz ceturtdienu ap plkst. 3.30 saņemti vairāki zvani uz tālruni 112 par iespējamu aizdegšanos naftas uzglabāšanas objektā Komunālajā ielā Rēzeknē. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka atklāta degšana vairs nenotiek, bet tiek veikti nepieciešamie pasākumi viena rezervuāra atdzesēšanai.
Īsi pēc plkst. 6 VUGD informēja, ka, pārbaudot naftas rezervuārus ar termokameru, paaugstināta temperatūra tajos netika konstatēta.
VP priekšnieka vietnieks Andris Zellis pirms plkst. 7 intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" skaidroja, ka ugunsgrēks naftas uzglabāšanas objektā ir lokalizēts un draudu nav. Vienlaikus VP sākusi kriminālprocesu, lai noskaidrotu notikušā detaļas.
Zellis arī norādīja, ka konkrētajā naftas uzglabāšanas objektā ir izveidots operatīvās vadības štābs.