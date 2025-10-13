"Braucām oficiālā vizītē, bet mūs aiztur specdienesti!" Aleksejs Rosļikovs ziņo par problēmām uz Igaunijas robežas. VIDEO
foto: Ekrānuzņēmums
Uzņēmējs un kādreizējais Latvijas Saeimas deputāts Aleksejs Rosļikovs uz Igaunijas robežas it kā ticis aizturēts.
Sabiedrība

"Braucām oficiālā vizītē, bet mūs aiztur specdienesti!" Aleksejs Rosļikovs ziņo par problēmām uz Igaunijas robežas. VIDEO

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Sašutuma pilnus video savā "Facebook" un "Telegram" profilā ievietojis skandalozais prokrieviskais politiķis, aktīvists un kādreizējais Latvijas Saeimas deputāts Aleksejs Rosļikovs. Kā apgalvo politiķis, viņš devies oficiālā vīzītē uz Igauniju, taču uz robežas aizturēts.

"Braucām oficiālā vizītē, bet mūs aiztur specdiene...

"Nu ko draugi, mēs šodien braucām uz Igauniju ar mūsu kolēģiem, kā redzat mani pa ceļam apturēja policija, pateica, ka man ir aizliegums apmeklēt Igauniju. Tagad brauksim uz imigrācijas dienestu, policiju, tiksim skaidrībā," video krievu valodā stāsta Rosļikovs.

Citā video, kas publicēts viņa "Telegram" kontā, Rosļikovs runā aizkadrā, braucot automašīnā. Viņš norāda, ka policijas pavadībā dodas uz iecirkni, kur ieradīšoties robežsardzes pārstāvji.

Par notikušo Rosļikovs bija acīmredzami lielā neizpratnē, "Telegram" kanālā viņš publicēja tādus citātus kā: "Esmu taču eiropietis, visas robežas ir vaļā".

Soctīklos redzams, ka arī Kauņā dzīvojošā lietuviešu Covid-19 aktīvista un valdības kritiķa Antana Kondrota ceļojumu uz Igauniju vietējās varasiestādes ir apturējušas.

foto: Soctīkli

Tēmas

FacebookAleksejs RosļikovsStabilitāteiSaeimaIgaunijaRīgas dome13. SaeimaValsts drošības dienestsCovid-19Telegram14. SaeimaLietuvas policija

Citi šobrīd lasa