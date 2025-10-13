"Braucām oficiālā vizītē, bet mūs aiztur specdienesti!" Aleksejs Rosļikovs ziņo par problēmām uz Igaunijas robežas. VIDEO
Sašutuma pilnus video savā "Facebook" un "Telegram" profilā ievietojis skandalozais prokrieviskais politiķis, aktīvists un kādreizējais Latvijas Saeimas deputāts Aleksejs Rosļikovs. Kā apgalvo politiķis, viņš devies oficiālā vīzītē uz Igauniju, taču uz robežas aizturēts.
"Nu ko draugi, mēs šodien braucām uz Igauniju ar mūsu kolēģiem, kā redzat mani pa ceļam apturēja policija, pateica, ka man ir aizliegums apmeklēt Igauniju. Tagad brauksim uz imigrācijas dienestu, policiju, tiksim skaidrībā," video krievu valodā stāsta Rosļikovs.
Citā video, kas publicēts viņa "Telegram" kontā, Rosļikovs runā aizkadrā, braucot automašīnā. Viņš norāda, ka policijas pavadībā dodas uz iecirkni, kur ieradīšoties robežsardzes pārstāvji.
Par notikušo Rosļikovs bija acīmredzami lielā neizpratnē, "Telegram" kanālā viņš publicēja tādus citātus kā: "Esmu taču eiropietis, visas robežas ir vaļā".
Soctīklos redzams, ka arī Kauņā dzīvojošā lietuviešu Covid-19 aktīvista un valdības kritiķa Antana Kondrota ceļojumu uz Igauniju vietējās varasiestādes ir apturējušas.
Vēl nesen arī ziņots, ka Valsts drošības dienests veicis prokremliskā Rīgas domes deputāta Rosļikova un viņam piederošās automašīnas kratīšanu.