Austrumu slimnīca mudina pacientus pārliecināties par mediķu roku higiēnu
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (RAKUS), izceļot roku higiēnas dienu, aicina pacientus un viņu tuviniekus "cieņpilni jautāt" veselības aprūpes darbiniekiem, vai pirms saskares ar pacientu viņi ir nomazgājuši vai dezinficējuši rokas, informēja slimnīca.
Slimnīcā informē, ka Pasaules Veselības organizācija (PVO) šogad jau 18.reizi atzīmē Pasaules roku higiēnas dienu, uzsverot, ka rīcība glābj dzīvības. Roku mazgāšana un dezinfekcija ir viens no lētākajiem un efektīvākajiem veidiem, kā samazināt mikroorganismu izplatību veselības aprūpes iestādēs un pasargāt gan pacientus, gan veselības aprūpes darbiniekus.
RAKUS Infekciju uzraudzības dienesta vadītājs, infektologs un hepatologs Māris Liepiņš norāda, ka pacientam ir tiesības pārliecināties, vai veselības aprūpes darbinieks pirms pieskaršanās pacientam ir "apstrādājis rokas". Tas neesot neērts jautājums, bet gan "līdzdalība savā ārstēšanā un drošības kultūras veidošanā," uzsver Liepiņš. Slimnīcas Infekciju uzraudzības dienests aicina pacientus un tuviniekus nepieciešamības gadījumā "cieņpilni uzdot" vienkāršus jautājumu, piemēram, "Vai jūs dezinficējāt rokas?", vai arī "Vai jūs nomazgājāt vai nodezinficējāt rokas pirms pieskaršanās man?".
Saskaņā ar PVO ieteikumiem un Latvijā noteiktajām higiēnas prasībām ārstniecības iestādēs rokas ir jāapstrādā pirms un pēc kontakta ar pacientu, pirms manipulācijām, kā arī pēc saskares ar pacienta vidi un aprīkojumu. Ja tiek lietoti cimdi, rokas jāapstrādā arī pirms cimdu uzvilkšanas un pēc to novilkšanas, jo pacientu pasargā tīras rokas, nevis tikai cimdu lietošana.
Īpaši būtiska roku higiēna ir vietās, kur pacienti ir visneaizsargātākie, tostarp intensīvās terapijas nodaļās, onkoloģisko pacientu aprūpē un pēc operācijām. Slimnīcā norāda, ka šajos gadījumos pat neliela neuzmanība var radīt nopietnas sekas.
Austrumu slimnīcā roku higiēnas ievērošana tiekot regulāri uzraudzīta un monitorēta. Slimnīcā tiek veikti tieši novērojumi nodaļās, analizēts roku dezinfekcijas līdzekļu patēriņš un regulāri organizētas personāla apmācības. Tāpat divas reizes gadā slimnīcā vērtē roku higiēnas rādītājus un pārrunā tos ar struktūrvienībām.