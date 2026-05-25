Jaunais vīrietis gribēja iekarot Olimpa kalnu.
Pasaulē
Šodien 17:49
Pēc vairāku dienu izmisīgas meklēšanas Olimpa kalnā miris atrasts 25 gadus vecais spāņu alpīnists
Pirmdien, 25. maijā, Grieķijā ar traģisku iznākumu noslēgusies vairākas dienas ilgusī glābšanas operācija – Olimpa kalnā atrasts miris 25 gadus vecais spāņu alpīnists, kurš vairāk nekā nedēļu skaitījās bez vēsts pazudis.
Kā vēsta Spānijas prese, bojāgājušais ir 25 gadus vecais Francisko de Paula. Jaunais vīrietis gandrīz nedēļu neatbildēja uz tuvinieku telefona zvaniem un ziņām.
Varasiestādes plašu meklēšanas operāciju uzsāka 20. maijā, kad par dēla pazušanu ziņoja viņa tēvs. Meklēšanas un glābšanas operācija noritēja īpaši sarežģītos apstākļos. Slikto laikapstākļu dēļ meklēšanu vairākkārt nācās pat pilnībā apturēt, kas mazināja cerības atrast jaunieti dzīvu.
Pieejamā informācija liecina, ka 19. maijā ap sešiem rītā spāņu alpīnists pameta kalnu nometni, lai vienatnē mēģinātu sasniegt 2918 metrus augsto Olimpa virsotni.