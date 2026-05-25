No Rīgas kanāla izcelta tajā iekritusī vairāk nekā 100 gadus vecā apse
No Rīgas Pilsētas kanāla izcelta tajā iekritusī vairāk nekā 100 gadus vecā apse, informēja SIA "Rīgas meži" stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ieva Geistere.
Koks izcelts, iesaistot vairākas tehnikas vienības. Kanālmalas stāvās nogāzes sakopšana turpināsies visu nedēļu. Darbu laikā no kanāla tiks izcelti arī atlikušie zari un koksne.
Kā informēja Geistere, pelēkās apses stāsts ar šo nebeigsies. Koka stumbrs tiks novietots kādā no "Rīgas mežu" apsaimniekotajām teritorijām, atgādinot gan par Rīgas vēsturiskajiem kokiem, gan par bioloģiskās daudzveidības nozīmi pilsētvidē.
Portāls Jauns.lv jau ziņoja, ka Rīgas kanālā iepretim Latvijas Nacionālajai operai pagājušajā nedēļā iegāzās vairāk nekā 100 gadus veca pelēkā apse. Koka apkārtmērs bija sasniedzis četrus metrus.
Iespējamie nolūšanas iemesli ir stāvā nogāze, bebru alas un daļēja sakņu trupe.
Jau ziņots, ka "Rīgas meži" apgrozījums pērn sasniedza 21,5 miljonus eiro, saglabājoties iepriekšējā gada līmenī, bet peļņa pieauga līdz 1,73 miljoniem eiro. Uzņēmuma rentabilitāte sasniedza 7,1%. Lielāko daļu ieņēmumu jeb aptuveni 58% nodrošināja kokmateriālu realizācija.
"Rīgas meži" ir Rīgas pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko aptuveni 63 000 hektāru mežu, kā arī galvaspilsētas parkus un atpūtas teritorijas, nodrošinot to ilgtspējīgu attīstību un pieejamību sabiedrībai.