Uz dienesta pārbaudes laiku atstādināta IZM departamenta direktore Dace Zaļkalne
Uz dienesta pārbaudes laiku no darba atstādināta Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Informācijas tehnoloģiju (IT) departamenta direktore Dace Zaļkalne, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".
Dienesta pārbaude saistīta ar aizdomām par vairāku IZM IT iepirkumu lietderību. Runa ir par īpašām programmatūras licencēm, par kurām sākotnēji bažas pauduši Saeimas opozīcijas deputāti. Izglītības ministre Dace Melbārde (JV) 10. martā pieprasīja sākt dienesta pārbaudi saistībā ar šo licenču piegādi un ieviešanu.
Pēc izglītības ministres teiktā secināms, ka IT departamenta direktore Zaļkalne iepriekš strādājusi licenču piegādes uzņēmumā "AA Projekts". Pārbaudes rezultātus sola nākampiektdien, 8. maijā, vēsta "Nekā personīga".
Raidījums atzīmē, ka papildus jautājumam par programmatūras licenču lietderīgumu Melbārdei aizdomas radušās arī par to, ka Zaļkalne iepriekš strādājusi uzņēmumā, no kura šīs licences tiek iepirktas, taču šie fakti patlaban tiek pārbaudīti. Ar plašākiem secinājumiem ministre sola iepazīstināt pēc tam, kad būs iepazinusies ar dienesta pārbaudes ziņojumu.
"AA Projekts" pārstāvji raidījumam norādīja, ka Zaļkalne pēdējo reizi bija saistīta ar "AA Projekts" vairāk nekā pirms 10 gadiem - kopš tā laika uzņēmumam nav ne darba, ne līgumisku attiecību ar šo personu. Saskaņā ar "AA Projekts" rīcībā esošo iepirkuma lēmumu Zaļkalne nebija iepirkuma komisijas locekle un nav piedalījusies šī iepirkuma lēmuma pieņemšanā. IZM iekšējā lēmumu pieņemšanas kārtība un iesaistīto personu rīcība ir ministrijas kompetence.
Kā ziņots, Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) no viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Raimonda Čudara (JV) triju nedēļu laikā gaida skaidru rīcības plānu valsts digitālo projektu pārvaldības pārmaiņām.
Siliņa norādīja, ka Eiropas Prokuratūras izmeklētāju atklājumi par iespējamiem pārkāpumiem vēlēšanu informācijas tehnoloģiju sistēmās izgaismo nopietnu problēmu - valsts pārvaldes spēju vadīt digitālos projektus.
Siliņa atzīmē, ka Čudars jau ir uzdevis auditēt Valsts Digitālās attīstības aģentūras (VDAA) pārvaldītās sistēmas un iepirkumus.
Tāpat vēstīts, ka Valsts policija (VP) Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas.
Šajā lietā apcietinājums kā drošības līdzeklis piemērots nu jau atstādinātajam publisko iepirkumu speciālistam Ainaram Bideram, bijušajam VDAA direktoram Jorenam Liopam un "Corporate Solutions" uzņēmumu grupas īpašniekam un vadītājam Aigaram Cerusam, kurš vēlāk no apcietinājuma tika atbrīvots.
Kriminālprocess sākts pērn gada nogalē, un tas kvalificēts pēc Krimināllikuma pantiem par krāpšanu lielā apmērā organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā.
Pēc izmeklēšanā iegūtās informācijas, organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu uzvarētājus publiskajos iepirkumos vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, līdz 1,5 miljonu eiro apmērā. Pastāv aizdomas, ka līgumi nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību, savukārt nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp iesaistītajiem.
EPPO preses paziņojumā bija teikts, ka dažu projektu īstenošana var radīt arī potenciālus valsts drošības riskus, jo tie varētu ietekmēt vēlēšanas un demokrātiskās procedūras. Līdzīgas bažas par draudiem demokrātiskajiem procesiem ir izteikuši arī vairāki politiķi, tostarp Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.