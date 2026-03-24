Eiropas prokurors Gatis Doniks izsakās par to, cik ilgi var turpināties izmeklēšana skandalozajā IT iepirkumu lietā
Apjomīgās informācijas tehnoloģiju (IT) iepirkumu krimināllietas izmeklēšanas pabeigšanas laiku patlaban ir grūti prognozēt, taču vidēji lietās izmeklēšana var noritēt pat četrus gadus, otrdien žurnālistiem norādīja Eiropas prokurors Gatis Doniks pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Doniks pēc tikšanās sarunā ar medijiem bija mazrunīgs.
Eiropas Prokuratūras (EPPO) pagājušās nedēļas preses paziņojumā teikts, ka dažu projektu īstenošana var radīt arī potenciālus valsts drošības riskus, jo tie varētu ietekmēt vēlēšanas un demokrātiskās procedūras. Lūgts plašāk komentēt šo paziņojuma daļu, Doniks atteicās runāt plašāk, uzsverot, ka visas iesaistītās puses, tiesībsaizsardzības iestādes un valsts drošības iestādes strādā.
"Plašāki komentāri diemžēl par šo izmeklēšanu netiks sniegti līdz brīdim, kamēr lietā parādīsies apsūdzētās personas. Kad būs šis brīdis, nemākam teikt, jo faktiski jūs ziniet, ka izmeklēšana ir laikietilpīgs un sarežģīts process un vidēji mēs redzam, ka izmeklēšanas notiek aptuveni trīs, četrus gadus," norādīja Doniks.
Tāpat, aizbildinoties ar izmeklēšanas noslēpumu, Doniks nekomentēja, cik IT iepirkumi tiek izmeklēti un kad notikušas nelikumīgās vienošanās.
Aprīļa vidū paredzēta Latvijas Nacionālās drošības padomes sēde. Vaicāts, kādu informāciju varēs sniegt, Doniks atbildēja, ka "drošības iestādes darīs savu darbu, mēs savu", un neapšaubāmi Valsts prezidents tiks informēts par aspektiem, kas no izmeklēšanas skatupunkta varētu būt svarīgi, lai nodrošinātu maksimāli drošas un demokrātiskas nākamās parlamenta vēlēšanas.
Kā vēstīts, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc sarunas ar Doniku uzsvēris, ka ir guvis pilnu pārliecību par IT iepirkumu pārkāpumu lietas ierosināšanas pamatotību.
Aģentūra LETA jau vēstīja, ka Valsts policija EPPO sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas.
Apcietinājums piemērots publisko iepirkumu speciālistam Ainaram Bideram, bijušajam Valsts digitālās attīstības aģentūras direktoram Jorenam Liopam un "Corporate Solutions" uzņēmumu grupas īpašniekam un vadītājam Aigaram Cerusam.
Kriminālprocess sākts pērn gada nogalē, un tas kvalificēts pēc Krimināllikuma pantiem par krāpšanu lielā apmērā organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā.
Pēc izmeklēšanā iegūtās informācijas, organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu uzvarētājus publiskajos iepirkumos vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, līdz 1,5 miljonu eiro apmērā. Pastāv aizdomas, ka līgumi nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību, savukārt nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp iesaistītajiem.