DĀR policists ar trosi nolaižas pie krokodila, kas apēda cilvēku. VIDEO
Dienvidāfrikas Republikas policijai izdevies atgūt pazuduša cilvēka mirstīgās atliekas, drosmīgu policistu ar trosi no helikoptera nolaižot krokodilu pilnā upē, lai savāktu cilvēku apēdušo reptili.
Pagājušajā nedēļā plūdos pazuda kāds vietējais 59 gadus vecais uzņēmējs. Viņa pamesto automašīnu atrada uz kāda zema tilta, pa kuru uzņēmējs bija mēģinājis šķērsot pārplūdušo upi. Policija secināja, ka, visticamāk, viņu aizskaloja spēcīgā straume.
Meklēšanas operācijā ar droniem un helikopteriem Komati upē atrada nelielu saliņu, kur saulē gozējās vairāki krokodili. Nosakot iespējamo vaininieku, tas tika nogalināts, taču viņa vēdera satura izpētei milzeņa ķermeni vajadzēja nogādāt drošā vietā, vēsta BBC.
No helikoptera tika nolaists policijas kapteinis Johans Pothīters, kurš riskēja ar savu dzīvību, lai krokodilu pilnā upē piestiprinātu krokodila ķermeni pie troses, un to paceltu. “Krokodila gals ar asajiem zobiem nav tā labākā vieta, kurai tuvoties,” viņš atzina Dienvidāfrikas ziņu vietnei “News24”.
Viņš piebilda, ka, balstoties uz ilggadējo pieredzi, policisti varēja noteikt, kurš no krokodiliem nesen bija paēdis. “Tam ne tikai izskatījās ļoti pilns vēders, bet tas nekustējās un nemēģināja ieslīdēt upē, par spīti dronu un helikoptera radītajam troksnim,” viņš sacīja “News24”.
4,5 metru un 500 kilogramu smago reptili nogādāja uz netālo Krīgera nacionālo parku, kur viņa iekšās atrada cilvēka ķermeņa daļas. Lai pārliecinātos, ka tās ir pazudušā uzņēmēja atliekas, veiks DNS analīzes.
Pothīters sacīja, ka bez ķermeņa daļām krokodila iekšās atrada arī sešus dažādus apavus. Tas varētu liecināt, ka krokodils nogalinājis arī citus cilvēkus, taču tas nav garantēts. “Krokodils apēdīs vai norīs pilnīgi jebko,” viņš sacīja.