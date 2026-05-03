Venss bez krekla un Melānijas smaids pēc atentāta mēģinājuma: Trampa nakts ieraksti samulsina interneta lietotājus
ASV prezidents Donalds Tramps izpelnījies asu kritiku par virkni savādu vēlās nakts ierakstu sociālajos tīklos, tostarp par mākslīgā intelekta radītu attēlu, kurā ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss redzams bez krekla, kā arī par viņa sievas Melānijas attēlu.
Aptuveni plkst. 23.03 pēc vietējā laika ASV prezidents publicēja mākslīgā intelekta radītu attēlu, kurā viņš pats, viceprezidents un Marko Rubio bez krekliem atrodas slavenajā Linkolna memoriāla Atspulga baseinā.
Besser Coming Out mit 12 als mit JD im Pool. Donald Trump ist schwul https://t.co/U1ODF83U8D— Max Rebo 🇩🇪 (Ceo of Max Rebo Bubble) (@KingRebo1) May 3, 2026
Trampa ierakstu sērijā platformā “Truth Social” bija redzami vēl trīs Atspulga baseina attēli, tostarp viens, kurā kritizēts tā izskats Baraka Obamas prezidentūras laikā, kā arī mākslinieka vizualizācija par jauno zilo baseinu.
Tramps, kurš reti aprobežojas tikai ar vienu tematu, publicēja arī fotogrāfiju, kurā Melānija Trampa redzama smaidām pēc atentāta mēģinājuma Baltā nama korespondentu vakariņu laikā.
Why is Melania Trump smiling like this? She rarely smiles but right after a shooting, she has a huge smile. WTAF? pic.twitter.com/B4nMX1K5NW— 𝓐𝓷𝓪𝓼𝓽𝓪𝓼𝓲𝓪 𝓜𝓸𝓻𝓷𝓲𝓷𝓰𝓼𝓽𝓪𝓻 ★ (@sistercc52) May 2, 2026
Pēc tam viņš vērsās pret Hākīmu Džefrisu, ASV Pārstāvju palātas demokrātu mazākuma līderi, nosaucot viņu par cilvēku ar “zemu IQ” un “bandītu”.
Starp citiem mākslīgā intelekta radītiem attēliem, ko Tramps publicēja savā sociālo tīklu ierakstu sērijā, bija arī attēls, kurā viņš tur rokās vairākas UNO kārtis ar uzrakstu “Wild”. Attēla parakstā bija rakstīts: “Man ir visas kārtis.”
On rappelle la règle du Uno au locataire actuel de la Maison-Blanche qui, visiblement, ne la connaît pas : se débarrasser de toutes ses cartes avant ses adversaires. pic.twitter.com/3Y8Y0Fv1xZ— Gaëlle K. (@clarisselecter1) May 2, 2026
Daloties ar Trampa ierakstu apkopojumu, ASV politikas komentētājs Harijs Sisons rakstīja: “Tas viss notika mazāk nekā stundas laikā. Šis cilvēks nav vesels.”
Trampa darbības seko nesenajai pretrunīgi vērtētajai situācijai, kad ASV prezidents bija publicējis attēlu, kurā viņš redzams kā Jēzus Kristus, veicot brīnumainu dziedināšanu. Vēlāk viņš apgalvoja, ka domājis — mākslīgā intelekta radītajā attēlā viņš esot attēlots kā ārsts, žurnālistiem sakot: “Tas nebija tāds attēlojums. Es to publicēju, un man šķita, ka tur esmu redzams kā ārsts, un tas bija saistīts ar Sarkano Krustu, kā Sarkanā Krusta darbinieks, ko mēs atbalstām.