VDAA direktors atstādinājis no amata IT iepirkuma skandālā ierauto Oļegu Fiļipoviču
Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) direktors Valdis Pusvācietis paziņojis, ka ar 31. martu atstādina no amata pienākumu pildīšanas Informācijas tehnoloģiju atbalsta departamenta direktoru Oļegu Fiļipoviču.
Kā norāda VDAA, šāds lēmums pieņemts balstoties uz saņemto informāciju no Rīgas pilsētas tiesas par amatpersonas statusu iepriekš ierosinātajā krimināllietā. Iestādes vadītājs var uz laiku, bet ne ilgāk kā uz vienu mēnesi, atstādināt ierēdni no amata pienākumu pildīšanas, pārtraucot darba samaksas izmaksu no atstādināšanas dienas, ja tas nepieciešams sabiedrības interešu, drošības vai veselības aizsardzībai.
Papildus VDAA ir saņēmusi pagājušajā nedēļā no valsts drošības iestādēm pieprasīto informāciju par turpmāko līgumu izpildi un sadarbību ar atsevišķiem uzņēmumiem. Pamatojoties uz drošības iestāžu saņemto informāciju, VDAA uzsāk līguma laušanas procesu. VDAA norāda, ka katrā līguma laušanas situācijā pastāv risinājumi, lai nodrošinātu nepieciešamo pakalpojumu nepārtrauktību. Vēlēšanu platformas izstrādātāji nav identificēti kā uzņēmumi, ar kuriem līgums būtu jālauž.
Jau ziņots, ka Fiļipovičs tiek tiesāts gan krimināllietā par pretlikumīgām darbībām elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra izveides iepirkumos, gan iesaistīts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) uzsāktajā kriminālprocesā par informācijas noplūdi VARAM pārziņā esošajos IT iepirkumos, vēsta "de facto". Iepriekš no amata saistībā ar šo lietu tika atstādināts VDAA Administratīvā departamenta direktors Arvis Širaks. Latvijas Televīzijai (LTV) zināms, ka Širakam piemērots aizdomās turētā statuss.
1,5 miljonu eiro iepirkuma lieta
Jau ziņots, ka Valsts policija (VP) Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas.
Šajā lietā apcietinājums kā drošības līdzeklis piemērots publisko iepirkumu speciālistam Ainaram Bideram, bijušajam VDAA direktoram Jorenam Liopam un "Corporate Solutions" uzņēmumu grupas īpašniekam un vadītājam Aigaram Cerusam. Satiksmes ministrija (SM) šonedēļ atstādināja Bideru no darba pienākumu izpildes līdz apstākļu noskaidrošanai.
Kriminālprocess sākts pērn gada nogalē, un tas kvalificēts pēc Krimināllikuma pantiem par krāpšanu lielā apmērā organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā.
Pēc izmeklēšanā iegūtās informācijas, organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu uzvarētājus publiskajos iepirkumos vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, līdz 1,5 miljonu eiro apmērā. Pastāv aizdomas, ka līgumi nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību, savukārt nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp iesaistītajiem.