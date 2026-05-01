Kas mainās Latvijas iedzīvotājiem maijā: jaunie likumi un noteikumi vienkāršiem vārdiem
Maijā Latvijas iedzīvotājus sagaida vairākas praktiskas izmaiņas — no maksas autostāvvietas Vecāķos un jauniem nakts autobusiem Rīgā līdz obligātai atsevišķu elektovelosipēdu reģistrācijai un sezonāliem noteikumiem makšķerniekiem. Daļa jaunumu stāsies spēkā jau no 1. maija, citi — mēneša laikā.
Maksas autostāvvieta Vecāķos
No 1. maija Rīgā atkal sāk darboties maksas pašvaldības autostāvvieta Vecāķos — V zona. Tā darbosies katru dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00. Tomēr valsts svētku dēļ 1. un 4. maijā šo stāvvietu varēs izmantot bez maksas. Savukārt 2. un 3. maijā par stāvēšanu jau būs jāmaksā.
Rīgā ieviesīs septiņus jaunus nakts autobusu maršrutus
Naktī no 8. uz 9. maiju Rīgā tiks ieviesti vēl septiņi nakts autobusu maršruti, kas kursēs brīvdienu naktīs – no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu.
Tie būs: N1 “Centrs – Teika – Jugla – Mežciems – Centrs”, N2 “Centrs – Sarkandaugava – Vecmīlgrāvis”, N3 “Centrs – Iļģuciems – Daugavgrīva”, N4 “Centrs – Imanta – Zolitūde – Āgenskalns – Centrs”, N6 “Centrs – Purvciems – Pļavnieki – Dārzciems – Centrs”, N7 “Centrs – Ķengarags – Latgales iela – Centrs” un N10 “Centrs – Āgenskalns – Ziepniekkalns – Centrs”. Nakts satiksme uz vairākām pilsētas apkaimēm tiks nodrošināta līdz 27. septembrim.
Jaunie maršruti papildinās jau esošo nakts satiksmi, kur katru nakti starp lidostu un pilsētas centru kursē N22 autobuss. Nakts satiksme šovasar veidota, balstoties uz pagājušās vasaras pieredzi – daļa maršrutu saglabāti, vienam veikti uzlabojumi, bet pārējie ieviesti no jauna.
Papīra nosūtījumus pie ārsta vairs nepieņems
No 5. maija Latvijā medicīnisko pakalpojumu saņemšanai būs nepieciešams elektroniskais nosūtījums. Tas nozīmē, ka papīra nosūtījumus pie speciālistiem, uz izmeklējumiem un citiem pakalpojumiem vairs nepieņems iepriekšējā kārtībā. Pārejas periods beidzas 2026. gada 4. maijā.
Ja pacientam jau ir nosūtījums, kas iepriekš izsniegts papīra formātā, pēc 5. maija tas būs jādigitalizē. To būs jāveic ārstniecības iestādei, lai nosūtījumu varētu izmantot E-veselības sistēmā. Iepriekš izsniegtie elektroniskie nosūtījumi, kas noformēti no 2024. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 20. novembrim, ir pārcelti uz jauno E-veselības sadaļu “E-nosūtījumi”, un iedzīvotāji tos varēs izmantot.
Elektronisko nosūtījumu varēs izmantot, lai pierakstītos pie ārsta-speciālista, uz diagnostiskajiem izmeklējumiem, saņemtu aprūpi mājās, dienas stacionāra pakalpojumus un citus medicīniskos pakalpojumus. Pāreja uz pilnībā digitāliem laboratorisko izmeklējumu nosūtījumiem notiks atsevišķi — pakāpeniski līdz 2026. gada pavasarim.
Vienkārši sakot: ja cilvēkam rokās ir vecs papīra nosūtījums, pierakstu labāk neatlikt. No 5. maija tas automātiski nezaudēs spēku, taču pakalpojuma saņemšanai tas būs jāpārvērš elektroniskā formātā.
Stājas spēkā jauns noteikums pašgājēju velosipēdistiem
No 1. maija par braukšanu ar nereģistrētu un neapdrošinātu pašgājēju velosipēdu varēs uzlikt sodu, turklāt sodīt varēs arī pašvaldības policija, informēja Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD).
Pašgājēju velosipēdiem ir jābūt obligāti reģistrētiem, kā arī tiem ir jābūt iegādātai transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanai.
Jauns noteikums makšķerniekiem
Sākoties intensīvajai reņģu makšķerēšanas sezonai uz Latvijas moliem, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) un Makšķerēšanas kartes komanda atgādina par pienākumu reģistrēt jūras lomu.
Ikvienam, kurš šopavasar dodas uz moliem Rīgā, Ventspilī, Liepājā vai citviet Latvijas piekrastē ķert reņģes, jāņem vērā – šogad pēc makšķerēšanas būs jāreģistrē noķerto zivju svars. Tas attiecas uz visiem makšķerniekiem neatkarīgi no loma apjoma. Vienlaikus jāatceras, ka vienai personai atļauts paturēt ne vairāk kā 10 kilogramu reņģu.
Latvijā ir stājies spēkā jauns kapsētu likums
Neilgi pirms maija — 29. aprīlī — stājās spēkā jaunais Kapsētu likums. Tas pirmo reizi ievieš vienotu kārtību visās pašvaldībās par to, kā tiek izveidotas, uzturētas un slēgtas kapsētas, kā tiek piešķirtas apbedījuma vietas, kā tiek uzskaitīti apbedījumi un kas notiek ar nekoptām kapu vietām.
Iedzīvotājiem tas ir svarīgi praktiskās situācijās: noformējot vietu kapsētā, kopjot ģimenes kapu, pārņemot apbedījuma vietas tiesības vai risinot strīdus ar pašvaldību. Piemēram, jaunais likums paredz, ka pašvaldībai būs jāpieņem lēmums par apbedījuma vietas piešķiršanu bez liekas kavēšanās, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Tāpat tiek ieviests pienākums veidot elektroniskus apbedījumu reģistrus. Pašvaldībām būs laiks to ieviešanai — jaunajam reģistram jābūt izveidotam četru gadu laikā pēc likuma spēkā stāšanās.
Ārvalstniekiem ar pagaidu uzturēšanās atļauju var stingrāk vērtēt atkārtotus pārkāpumus
No 29. aprīļa ir stājušies spēkā grozījumi Imigrācijas likumā. Tagad pagaidu uzturēšanās atļauju varēs anulēt, ja ārvalstnieks gada laikā trīs vai vairāk reizes būs izdarījis administratīvos pārkāpumus sabiedriskās kārtības, valsts pārvaldes, ceļu satiksmes vai bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Tas nenozīmē automātisku uzturēšanās atļaujas atņemšanu par jebkuru pārkāpumu — drīzāk tiek vērtēts, vai personas uzvedība rada draudus sabiedriskajai kārtībai un drošībai. Grozījumu skaidrojumā minēti, piemēram, agresīva uzvedība, viegli miesas bojājumi, totalitāro režīmu simbolu izmantošana publiskā vietā, seksuāla uzmākšanās un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi.
Latvijas uzņēmumiem paveras jaunas iespējas Dienvidamerikas tirgos
No 1. maija sākas Eiropas Savienības tirdzniecības nolīguma pagaidu piemērošana ar Mercosur valstīm — Urugvaju, Argentīnu un Brazīliju. Vēlāk paredzēts pievienoties arī Paragvajai. Parastiem iedzīvotājiem tas uzreiz ikdienā neko būtiski nemainīs, taču Latvijas eksportētājiem šis nolīgums var nozīmēt zemākus muitas tarifus, vienkāršākas muitas procedūras un piekļuvi jauniem tirgiem.
Saskaņā ar Latvijas Ārlietu ministrijas datiem, nolīgums var atvieglot Latvijas uzņēmumu ienākšanu Dienvidamerikas tirgos, īpaši tiem, kas strādā ar mašīnbūvi, elektroiekārtām, koka izstrādājumiem, ķīmisko produkciju, farmāciju, pārtiku un citām precēm.