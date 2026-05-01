No šodienas Latvijā stājas spēkā jauns noteikums pašgājēju velosipēdistiem; pārkāpējus sodīs arī pašvaldības policija
No šodienas par braukšanu ar nereģistrētu un neapdrošinātu pašgājēju velosipēdu varēs uzlikt sodu, turklāt sodīt varēs arī pašvaldības policija, informēja Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD).
Pašgājēju velosipēdiem ir jābūt obligāti reģistrētiem, kā arī tiem ir jābūt iegādātai transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanai.
Tādējādi no šodienas par braukšanu ar šādu nereģistrētu braucamrīku un OCTA neesamību varēs uzlikt sodu.
CSDD informē, ka pašgājēju velosipēda jauda ir līdz vienam kilovatam, bet maksimālais ātrums ir līdz 25 kilometriem stundā.
Šiem spēkratiem elektropiedziņa darbojas arī tad, ja pedāļus nemin. Vienlaikus ar pašgājēju velosipēdu nedrīkst braukt pa ietvēm.
Ar šādu braucamrīku satiksmē var piedalīties no 14 gadu vecuma, savukārt līdz 16 gadiem obligāti ir jāvelk aizsargķivere.
Saeima pērn novembrī pieņēma Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotos grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kas tostarp paredz stingrākas prasības pašgājēju velosipēdu uzraudzībā.
Grozījumi paredz pašgājēju velosipēdu obligātu reģistrāciju. Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kurš nav reģistrēts, piemēros naudas sodu pašgājēja velosipēda vadītājam no 30 līdz 70 eiro apmērā.
Tāpat grozījumi paredz, ka pašgājēju velosipēdiem būs jāveic OCTA apdrošināšana. Plānots, ka par OCTA neveikšanu, ja tas tiek izmantots ceļu satiksmē, pašgājēja velosipēda īpašniekam piemēros naudas sodu no 125 līdz 200 eiro apmērā.