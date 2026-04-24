Latvijas makšķerniekus brīdina, ka tagad viņiem ir jauns pienākums
Sākoties intensīvajai reņģu makšķerēšanas sezonai uz Latvijas moliem, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) un Makšķerēšanas kartes komanda atgādina par pienākumu reģistrēt jūras lomu.
Ņemot vērā, ka Eiropas Savienības (ES) noteiktie nozvejas limiti ietver arī rekreācijas makšķernieku guvumu, precīza reņģu uzskaite šobrīd ir izšķirošs faktors, lai varētu pamatot esošo kvotu nepieciešamību un nodrošināt brīvu piekļuvi šim resursam nākotnē.
Ikvienam, kurš šopavasar dodas uz moliem Rīgā, Ventspilī, Liepājā vai citviet Latvijas piekrastē ķert reņģes, jāņem vērā – šogad pēc makšķerēšanas būs jāreģistrē noķerto zivju svars. Tas attiecas uz visiem makšķerniekiem neatkarīgi no loma apjoma. Vienlaikus jāatceras, ka vienai personai atļauts paturēt ne vairāk kā 10 kilogramu reņģu.
Tradicionālā reņģu makšķerēšana pavasara sezonā pulcē lielu dalībnieku skaitu, un to kopējais ieguvums veido nozīmīgu daļu no valsts zivju resursu patēriņa. Saskaņā ar jauno kārtību, kas stājās spēkā 2026. gada janvārī, ikvienam makšķerniekam 24 stundu laikā pēc copes beigām ir jāreģistrē noķerto reņģu svars digitālajā platformā www.makskeresanaskarte.lv.
Šie dati kalpo kā oficiāls apliecinājums tam, cik plaša sabiedrības daļa izmanto piekrastes resursus, ļaujot valstij efektīvāk aizstāvēt makšķernieku intereses starptautiskajās institūcijās.
LLKC pārstāvji uzsver, ka makšķernieku līdzdalība šajā procesā ir tieši saistīta ar makšķerēšanas tiesību saglabāšanu. "Mēs aicinām visus reņģu makšķerniekus uz moliem būt solidāriem un saprast, ka nereģistrēts loms ilgtermiņā rada risku saņemt neprecīzus datus par kopējo nozveju. Ja mēs nespēsim pierādīt mūsu reālo patēriņu, nākotnē var tikt ieviesti nepamatoti ierobežojumi. Godīga lomu reģistrācija šobrīd ir labākais veids, kā garantēt, ka reņģu makšķerēšana no moliem paliks pieejama arī turpmākajos gados," norāda LLKC Zivsaimniecības daļas vadītāja Agnese Neimane.
Reņģu un brētliņu reģistrācijas process ir maksimāli vienkāršots – sistēmā jānorāda tikai loma svars. To var izdarīt jebkurā viedtālrunī tūlīt pēc došanās prom no mola vai krasta. Atbildīga attieksme pret šo pienākumu palīdz zinātniekiem analizēt situāciju piekrastē un pieņemt pamatotus lēmumus par resursu apsaimniekošanu, kas balstīti uz faktisko situāciju, nevis pieņēmumiem.
Plašāka informācija par lomu reģistrāciju, "Lielā sešinieka" reģistrējamo sugu sarakstu un aktuālajiem noteikumiem pieejama portālā www.makskeresanaskarte.lv.