Rīgā ieviesīs septiņus jaunus nakts autobusu maršrutus
Naktī no 8. uz 9. maiju Rīgā tiks ieviesti vēl septiņi nakts autobusu maršruti, kas kursēs brīvdienu naktīs – no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu.
Tie būs: N1 “Centrs – Teika – Jugla – Mežciems – Centrs”, N2 “Centrs – Sarkandaugava – Vecmīlgrāvis”, N3 “Centrs – Iļģuciems – Daugavgrīva”, N4 “Centrs – Imanta – Zolitūde – Āgenskalns – Centrs”, N6 “Centrs – Purvciems – Pļavnieki – Dārzciems – Centrs”, N7 “Centrs – Ķengarags – Latgales iela – Centrs” un N10 “Centrs – Āgenskalns – Ziepniekkalns – Centrs”. Nakts satiksme uz vairākām pilsētas apkaimēm tiks nodrošināta līdz 27. septembrim.
Jaunie maršruti papildinās jau esošo nakts satiksmi, kur katru nakti starp lidostu un pilsētas centru kursē N22 autobuss. Nakts satiksme šovasar veidota, balstoties uz pagājušās vasaras pieredzi – daļa maršrutu saglabāti, vienam veikti uzlabojumi, bet pārējie ieviesti no jauna.
Maršrutos iekļautajās pieturās autobuss apstājas tikai pēc pieprasījuma. Nakts autobusos būs spēkā visas tās pašas biļetes un atvieglojumi, kas dienas sabiedriskajā transportā.
Autobusi naktīs kursēs šādos maršrutos:
N1 “Centrs – Teika – Jugla – Mežciems – Centrs” kursē no pieturas “Centrālā stacija” pa Raiņa bulvāri, Marijas ielu, Merķeļa ielu, Brīvības bulvāri, Brīvības ielu, Gaisa tiltu, Brīvības gatvi, Silciema ielu, Murjāņu ielu, Juglas ielu, Malienas ielu, Hipokrāta ielu, Biķernieku ielu, Viļa Ģelbes ielu, Brīvības gatvi, Gaisa tiltu, Brīvības ielu, Brīvības bulvāri, Raiņa bulvāri līdz pieturai “Centrālā stacija”.
N2 “Centrs – Sarkandaugava – Vecmīlgrāvis” Virzienā uz Vecmīlgrāvi autobusi kursē no pieturas “Centrālā stacija” pa Raiņa bulvāri, Marijas ielu, Merķeļa ielu, Kalpaka bulvāri, Krišjāņa Valdemāra ielu, Duntes ielu, Tilta ielu, Meža prospektu, Viestura prospektu, Mīlgrāvja ielu, Jaunciema gatvi, Vecāķu prospektu, Emmas ielu, Augusta Dombrovska ielu, Baltāsbaznīcas ielu, Atlantijas ielu līdz pieturai “Vecmīlgrāvja D/P”. Virzienā uz Centru autobusi kursē no pieturas “Vecmīlgrāvja D/P” pa Atlantijas ielu, Meldru ielu, Kreimeņu ielu, Augusta Dombrovska ielu, Emmas ielu, Vecāķu prospektu, Jaunciema gatvi, Mīlgrāvja ielu, Viestura prospektu, Meža prospektu, Tilta ielu, Duntes ielu, Krišjāņa Valdemāra ielu, Raiņa bulvāri līdz pieturai “Centrālā stacija”.
N3 “Centrs – Iļģuciems – Daugavgrīva”. Virzienā uz Daugavgrīvu autobusi kursē no pieturas “Stacijas laukums” pa Marijas ielu, 13. janvāra ielu, 11. novembra krastmalu, Akmens tiltu, Uzvaras bulvāri, Raņķa dambi, Daugavgrīvas ielu, Daugavgrīvas šoseju, Gaigalas ielu, Stūrmaņu ielu, Gobas ielu, Kapteiņu ielu, Flotes ielu, Parādes ielu līdz pieturai “Birutas Baumanes aleja”. Virzienā uz Centru autobusi kursē no pieturas “Daugavgrīvas D/P” pa Parādes ielu, Flotes ielu, Kapteiņu ielu, Gobas ielu, Stūrmaņu ielu, Gaigalas ielu, Daugavgrīvas šoseju, Daugavgrīvas ielu, Raņķa dambi, Uzvaras bulvāri, Akmens tiltu, 11. novembra krastmalu, 13. janvāra ielu, Marijas ielu līdz pieturai “Stacijas laukums”.
N4 “Centrs – Imanta – Zolitūde – Āgenskalns – Centrs” kursētu no pieturas “Centrālā stacija” pa Raiņa bulvāri, Marijas ielu, Merķeļa ielu, Kalpaka bulvāri, Krišjāņa Valdemāra ielu, Vanšu tiltu, Krišjāņa Valdemāra ielu, Slokas ielu, Jūrmalas gatvi, Dzirciema ielu, Slokas ielu, Kurzemes prospektu, Kleistu ielu, Anniņmuižas bulvāri, Jūrmalas gatvi, Zolitūdes ielu, Rostokas ielu, Anniņmuižas ielu, Apuzes ielu, Kalnciema ielu, Ventspils ielu, Lielirbes ielu, Kalnciema ielu, Melnsila ielu, Lapu ielu, Nometņu ielu, Bāriņu ielu, Uzvaras bulvāri, Akmens tiltu, 11. novembra krastmalu, 13. janvāra ielu, Marijas ielu, Merķeļa ielu, Krišjāņa Barona ielu, Raiņa bulvāri līdz pieturai “Centrālā stacija”.
N6 “Centrs – Purvciems – Pļavnieki – Dārzciems - Centrs” kursētu no pieturas “Stacijas laukums” pa Marijas ielu, Aleksandra Čaka ielu, Zemitāna tiltu, Dzelzavas ielu, Ulbrokas ielu, Brāļu Kaudzīšu ielu, Ilūkstes ielu, Sesku ielu, Nīcgales ielu, Augusta Deglava ielu, Augusta Deglava tiltu, Valmieras ielu, Satekles ielu, Marijas ielu līdz pieturai “Stacijas laukums”.
N7 “Centrs – Ķengarags – Latgales iela - Centrs” kursētu no pieturas “Centrālā stacija” pa Raiņa bulvāri, Emīlijas Benjamiņas ielu, Firsa Sadovņika ielu, Ludzas ielu, Lauvas ielu, Valērijas Seiles ielu, Lubānas ielu, Salaspils ielu, Rušonu ielu, Prūšu ielu, Ikšķiles ielu, Lokomotīves ielu, Višķu ielu, Latgales ielu, Slāvu ielu, Salaspils ielu, Lubānas ielu, Valērijas Seiles ielu, Lauvas ielu, Kalna ielu, Lazdonas ielu, Firsa Sadovņika ielu, Emīlijas Benjamiņas ielu, Marijas ielu, Merķeļa ielu, Krišjāņa Barona ielu, Raiņa bulvāri līdz pieturai “Centrālā stacija”.
N10 “Centrs – Āgenskalns – Ziepniekkalns – Centrs” kursē no pieturas “Stacijas laukums” pa Marijas ielu, 13. janvāra ielu, 11. novembra krastmalu, Akmens tiltu, Uzvaras bulvāri, Bāriņu ielu, Mārupes ielu, Ojāra Vācieša ielu, Torņakalna ielu, Vienības gatvi, Ozolciema ielu, Valdeķu ielu, Graudu ielu, Saulkalnes ielu, Valdeķu ielu, Tadaiķu ielu, Vaiņodes ielu, Kārļa Ulmaņa gatvi, Mūkusalas ielu, Salu tiltu, Lāčplēša ielu, Emīlijas Benjamiņas ielu, Marijas ielu līdz pieturai “Stacijas laukums”.
Maršruti N1, N4, N6, N7, N10 kursē pēc apļveida principa un no pilsētas centra reisi tiks veikti plkst. 0.00; 1.00; 2.00; 3.00; 4.00.
Savukārt maršruti N2 un N3 kursē abos virzienos līdzvērtīgi, no pilsētas centra reisi tiks veikti plkst. 0.00; 1.20; 2.40; 4.00, bet no Vecmīlgrāvja un Daugavgrīvas plkst. 0.40; 2.00; 3.20.
Pēdējais reiss plkst. 4.00 no pilsētas centra maršrutos N1, N4, N6, N7, N10 tiks veikts saīsinātā maršrutā līdz pēdējai pieturai, kas racionāli nodrošina iespējas nokļūt mājup no pilsētas centra:
• N1 maršrutā līdz Biķernieku un Kastrānes ielas krustojuma apkārtnei (pieturai “Tālivalža iela” Kastrānes ielā);
• N4 maršrutā līdz Apuzes un Šampētera ielas krustojuma apkārtnei (pieturai “Šampētera iela”);
• N6 maršrutā līdz Augusta Deglava un Nīcgales ielas krustojuma apkārtnei (pieturai “Itas Kozakevičas iela” Augusta Deglava ielā);
• N7 maršrutā līdz apgriešanās vietai Latgales ielā pirms Dienvidu tilta (pieturai “Dienvidu tilts”);
• N10 maršrutā līdz Tadaiķu ielas un Vaiņodes ielas krustojuma apkārtnei (pieturai “Bērzupes iela/2. slimnīca”).