Mūžībā devies tēlnieks un ilggadējais Smiltenes Mākslas skolas direktors Haralds Balodis
Otrdien, 21. aprīlī, mūžībā devies tēlnieks, pedagogs un ilggadējais Smiltenes Mākslas skolas direktors Haralds Balodis (1958–2026), informēja Latvijas Mākslinieku savienībā (LMS).
"Haralds Balodis bija Smiltenes Mākslas skolas sirds un dvēsele. No 1996. līdz 2022. gadam viņš vadīja skolu, veidojot to par radošu, atvērtu un iedvesmojošu vidi, kurā izaugušas daudzas jaunās mākslinieku paaudzes," atmiņās dalās Smiltenes novada pašvaldības un skolas pārstāvji.
Pateicoties Baloža dedzībai, skola atrada mājvietu gleznotāja Jāņa Medņa dzimtas īpašumā, kuru viņš ar saimnieka rūpību un tēlnieka precizitāti izveidoja par vietu ar īpašu auru. Kolēģi uzsver, ka viņš nebija tikai direktors, bet gan līdzgaitnieks, iedvesmotājs un atbalsts gan pedagogiem, gan audzēkņiem.
Baloža ceļš mākslā sākās Smiltenes vidusskolā, apmeklējot Roberta Cera vadīto lietišķās mākslas pulciņu. Jau tolaik viņa un skolasbiedru darbi tika izcelti presē un eksponēti izstādēs pat Monreālā un Tokijā.
Mērķtiecīgi izvēloties apgūt koktēlniecību, 1973. gadā viņš uzsāka mācības Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas (RLMV) Dekoratīvās tēlniecības nodaļā. Skolas laikā Balodis piedalījās Rundāles pils muzeja kāpņu balustrādes restaurācijā un apguva modernisma formveidi. Viņa pedagogu vidū bija tādas nozares autoritātes kā Imants Žūriņš, Mirdza Lukaža, Reinis Kurzemnieks, Ojārs Breģis, Juris Zihmanis, Leons Tomašickis, Georgs Barkāns, Ivars Bumbiers, Jānis Borgs un daudzi citi. 1977. gadā Balodis absolvēja RLMV, aizstāvot diplomdarbu kopā ar tādiem topošajiem māksliniekiem kā Gunārs Dzelme, Dzintra Cepīte, Jānis Bokums un Igors Dobičins.
Pēc RLMV absolvēšanas Balodis strādāja Cēsu Komunālo uzņēmumu kombināta akmens apstrādes iecirknī līdzās tēlniekam Edgaram Nīmanim. Astoņdesmitajos gados viņš turpināja studijas Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas (LMA) Tēlniecības nodaļā, kur zināšanas smēlās no tādiem Latvijas mākslas dižgariem kā Alberts Terpilovskis, Kārlis Jansons, Valdis Albergs, Igors Vasiļjevs-Penerdži, Indulis Zariņš, Jāzeps Pīgoznis, kā arī no mākslas zinātniekiem Tatjanas Kačalovas un Eduarda Kļaviņa.
Mākslas pedagoga gaitas Balodis sāka 1988. gadā Priekuļu bērnu Mākslas skolā, bet kopš 1991. gada viņa darba mūžs bija nesaraujami saistīts ar Smilteni. Vairāk nekā ceturtdaļgadsimtu vadot Smiltenes Mākslas skolu, viņš strādāja kopā ar spēcīgu pedagogu komandu – Vinetu Balodi, Astrīdu Ķemeri, Iru Ērmani, Džinitu Jurkovsku, Initu Agiju Siku, Mudīti Grīviņu, Aismu Valteru un citiem, mērķtiecīgi attīstot skolas bāzi un sadarbību ar LMS.
Līdztekus pedagoģijai Balodis visu mūžu aktīvi strādāja radoši. Viņš ir Smiltenes pilsētas karoga dizaina autors, radījis Smiltenes vidusskolas un Sarkanā Krusta slimnīcas logo, kā arī veidojis pilsētas svētku rotājumu projektus un dizainu apbalvojumiem "Smiltenes gada cilvēks" un "Smiltenes pilsoņa Goda medaļa". Viņa radītie piemiņas akmeņi un skulptūras, tostarp firsta Paula Līvena portrets, atstājuši paliekošu vērtību pilsētas vidē.
Latvijas Mākslinieku savienība izsaka visdziļāko līdzjūtību tēlnieka un pedagoga Haralda Baloža tuviniekiem un kolēģiem.
Atvadīšanās no mākslinieka notiks sestdien, 25. aprīlī, plkst. 15.00 Smiltenes pilsētas kapos.