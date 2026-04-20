Novadu ziņas
Šodien 11:44
Mūžībā devusies Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas pedagoģe Sanita Kokenberga
Svētdien, 19. aprīlī, mūžībā devusies Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas pedagoģe Sanita Kokenberga, liecina Valkas novada sociālajā tīklā "Facebook" publiskotā sēru vēsts.
"Viņa vienmēr bija atvērta sadarbībai, ieinteresēta un atbildīga, cilvēks, kurš nekad neteica “nē” un ar sirds siltumu atbalstīja citus," teikts paziņojumā.
Valkas novads izteicis visdziļāko līdzjūtību Sanitas Kokenbergas kolēģiem, tuviniekiem un ģimenei.