Vēsturiskā autoevakuācija Bauskā, Liepājā tramvajiem dauza logus, dārgās Daugavpils izgāztuves: kriminālā province
Akāciju iela Bauskā atbrīvota no tur vairāk nekā divus gadus pamesta “Volvo”, kurš ironiski juridiski saistīts ar visām trijām Baltijas valstīm. Liepājā sabiedriskā transporta satiksmi atkal bīstamu padara tramvaja logu dauzītāji. Daugavpilī desmitiem tūkstošus tērē stihisko izgāztuvju likvidēšanai.
Ādažu pašvaldības policija notvērusi makšķernieku, kurš, sākoties vimbu laikam, zivis ķēris ar aizliegtu paņēmienu – cemmerēšanu. Bet Rēzeknē skādi videi nodarījuši pilsētas apsaimniekotāji, kuri aizmirsuši kokus laicīgi atbrīvot no piesaistes stabiņiem.
Bauskā utlizē pamestu “Volvo”, kurš “piesaistīts” visām trim Baltijas valstīm
Bauskas novada pašvaldības policija informē, ka Bauskā noticis vēsturisks notikums -no Akāciju ielas uz glabāšanu speciālā stāvvietā tika pārvietots pirmais ilgstoši atstātais transportlīdzeklis. Ja tuvākajā laikā uz to nepieteiksies īpašnieks vai viņa mantinieks, to utilizēs.
“Volvo” vairāk nekā divus gadus visu pamests stāvēja ielu krustojumā un tas pilsētniekiem apgrūtināja ceļu uz tuvēko piemājas veikalu. Zīmīgi, ka šis spēkrats ir saistīts ar visām trim Baltijas valstīm: tam ir Igaunijā reģistrētas numurzīmes, tas pamests Latvijā un tā īpašnieks bija Lietuvas pilsonis. Ir ziņas, ka automašīnas turētājs ir aizgājis mūžība, bet uz tā atgūšanu var pretendēt viņa mantinieki.
Evakuētie auto tiek nogādāti stāvlaukumā Rīgā, bet izmaksas par to aizvešanu un uzturēšanu jāsedz transportlīdzekļa turētājam, un šī summa ir vairāki simti eiro – no 132 līdz 350 eiro (bez PVN).
Rēzeknē moka kokus
Rēzeknietis Andris Uškāns sociālajā tīklā sašutis par pilsētas komunālo dienestu nevērību. Viņš publicējis foto, kurā redzams, kā Krasta ielā pilsētas apsaimniekotāji nav parūpējušies laikus noņemt saites no iestādītajiem kociņiem, un tagad tie šķībi un griezi tiecas pretī augstumam:
“Kociņiem Krasta ielā jau sen vairs nav vajadzīgi stabiņi, turklāt apsaimniekotāji ir aizmirsuši noņemt saites. Instinkts, protams, ir kociņus tūlīt pat atbrīvot, taču tādā gadījumā tas var tikt uzskatīts kā sabiedriskā īpašuma bojāšana vai vandalisms. Tādēļ jautājums – kurš atbild par kociņu apsaimniekošanu? Kur būtu jāvēršas? Ar kokiem saistītu nesmukumu daudzums Rēzeknē šajā pavasarī jau kļūst sirreāls.”
Redzētais Krasta ielā izraisījis pilsētnieku reakciju sociālajos tīklos: * “Pie šī paša – šādi izskatās kociņš arī pie Ezera promenādes”; * “Ļoti bieži veco vietā parādās šādi svešzemju ķēmi, laikam prestižāk”; * “As koč kur redziejs ka “kolhozņīkim” ir estetika?”; * “Ne tikai saites, bet arī vainagu veidošana aizmirsusies... Žēl, ļoti žēl...”; * “Izskatās jau vairāk kā briesmīgi un saites un mieti ne tikai nav vajadzīgi, bet pat smagi traucē. Pieļauju, ka tagad tos nemaz tā nedrīkst uzreiz noņemt, bet pamazām koki jāpieradina, ka nu var augt paši”; * “Šeit būtu jāskatās, ko ar to darīt arboristam vai profesionālam dārzniekam, baidos, ka vienkārši saišu pārgriešana pirmā kociņa gadījumā patiešām var beigties visai slikti.”
Liepājas tramvajam atkal dauza logus
Pirms vairāk nekā desmit gadiem, regulāri parādījās ziņas, ka huligāni, pārsvarā nepilngadīgi tīņi, Liepājā ar akmeņiem vai ķieģeļiem iemīļojuši mest braucoša tramvaja logos un tos izsist. Šādas ziņas bija gan 2011. un 2012., gan arī 2013. gadā. Nu šis netikums atkal atdzimis. Liepājas pašvaldības policija vēsta: “12. martā saņemta informācija, ka kāda persona tramvajam izsitusi logu.
Balstoties uz sniegto informāciju par personas vizuālo izskatu, pašvaldības policija uzsāka pārkāpēja meklēšanu Rīgas ielas apkārtnē. Ap pulksten 23:30 saņemta informācija, ka persona, iespējams, atrodas tramvaja pieturā Rīgas ielā. Ierodoties konkrētajā adresē, fakts apstiprinājās – pārkāpējs tika aizturēts nogādāšanai Valsts policijā tālāko procesuālo darbību veikšanai.”
Daugavpilī desmitiem tūkstošus tērē stihisko izgāztuvju likvidēšanai
Daugavpilī 55 000 eiro tērēs stihisko izgāztuvju likvidēšanai, vēsta Daugavpils pašvaldība: “Iestājoties pavasarim, mēs aktīvi uzsākām stihisko izgāztuvju likvidēšanu pilsētas teritorijā. Šogad šim mērķim no pašvaldības budžeta paredzēti 55 000 eiro. Iedzīvotājus aicinām atbildīgi utilizēt atkritumus specializētos laukumos un ziņot par piesārņotām teritorijām.
Katru gadu Daugavpilī, īpaši privātmāju apbūves sektoros, vasarnīcu rajonos un atpūtas vietu tuvumā, veidojas stihiskās izgāztuves. Šogad jau attīrītas četras tādas vietas, kurās pārsvarā konstatēti sadzīves un būvniecības atkritumi.”
Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde (KSP) norāda, ka atbildīga atkritumu utilizācija specializētos laukumos ļauj ne tikai samazināt negatīvo ietekmi uz vidi un veicināt resursu apriti, bet arī ļauj pašvaldībai budžeta līdzekļus novirzīt pilsētai un iedzīvotājiem svarīgākiem mērķiem.
Nelegālo izgāztuvju problēmas risināšana notiek ciešā sadarbībā starp KSP, pašvaldības policiju un iedzīvotājiem. Pārkāpēju atklāšanai tiek izmantotas mobilās videonovērošanas kameras, komunālie dienesti apseko Daugavpils teritorijas vairākas reizes sezonā, savukārt policija regulāri patrulē teritorijās, kur iepriekš konstatētas izgāztuves, un pastiprina uzraudzību augsta riska vietās. Ja izgāztuves rodas privātīpašumu tuvumā, tiek pārbaudīts, vai īpašniekiem ir noslēgti atkritumu izvešanas līgumi.
Jāatgādina, ka par neatļautu atkritumu izmešanu paredzēti naudas sodi: fiziskām personām ¬ līdz 1000 eiro, juridiskām personām - līdz 2800 eiro vai vairāk atkarībā no pārkāpuma rakstura un apmēra. Par piegružotām vietām pilsētā, iedzīvotājus aicina informēt pašvaldības policijas dežūrdaļu pa tālruni 65421500 vai KSP vides inženierus: tālr. 65476480, 27352262 (WhatsApp) vai rakstot uz ksp@daugavpils.lv, norādot informāciju par piesārņotās teritorijas atrašanās vietu.
Nelegālajam Ādažu copmanim draud vairāk nekā 1000 eiro sods
Ādažu novada pašvaldības policija informē, ka tā notvērusi makšķernieku, kurš zivis ķēris ar neatļautu paņēmienu – cemmerēšanu, tas ir nevis zivi pievilinot ar ēsmu, bet gan izmantojot āķi vai cilpu, aizķerot zivi nevis aiz mutes, bet aiz kādas citas ķermeņa daļas.
Pašvaldības policija norāda, ka par notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma process, par ko var tikt piemērots naudas sods līdz 350 eiro. Bet te jānorāda, ka līdztekus soda naudai viņam būs jāmaksā arī radītais zaudējums valsts zivju resursiem. Tā kā likumsargu uzņemtajā fotogrāfijā redzamas piecas nelikumīgi notvertas vimbas (par vienu šādi noķeru vimbu iekasē 145 eiro), tad “nežēlīgajam makšķerniekam” par savu nodarījumu var nākties samaksāt vairāk nekā 1000 eiro.
Roberts sociālajos tīklos pie ziņas par notverto likumpārkāpēju pauž, ka “tas tur notiek ik dienu”: “Ieteiktu uzstādīt kameru un šī problēma pazustu, vai arī varētu aktīvi papildināt budžetu.” Mārtiņš piebilst, ka daži tur pa 60 zivīm dienā nomakšķerējot. Bet Jānis vaicā, kur tā nelegālā zveja īsti notiekot. "Pie Kultūras nama tajā apendicītā kas iet uz Vējupi. Visi Ādaži tak pa to runā,” paskaidro Roberts.