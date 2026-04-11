Šmucīgie jelgavnieki šķērdē pilsētas budžetu, Baložos dzērājšoferis nobloķē policistus, trakā pirmdiena Daugavpilī: kriminālā province
Šajās dienās nav paveicies “Bolt” skrejriteņiem. Jelgavnieki tos izmet nelegālās izgāztuvēs, bet Daugavpilī tiem jārēķinās ar neadekvātu huligānu uzbrukumiem. Latvijas otrajā lielākajā pilsētā arī citas neadekvātas rīcības – gan nobraukta ceļazīme, gan urinēšana ielas vidū.
Savukārt Pierīgā Babītes iedzīvotāji uztraucas, ka iepretim vidusskolai atrodas sarūsējis elektrības sadales skapis, kas it nebūt neatbilst drošības prasībām, Carnikavā dabas mīļotāji nikni uz resgaļiem, kuri Piejūras silā uzslējuši savu “štābiņu”. Bet Baložos likumsargiem pārkāpējam pat nebija īpaši jādzenas pakaļ – viņš pats aizšķērsoja policistiem ceļu.
Bīstamie vadi Babītē
Kāda Piņķu iedzīvotāja sociālā tīkla “Facebook” grupā “Labi dzīvot Piņķos un Babītē” pauž sašutumu, ka Babītes bērni nemaz tik droši nevar justies, jo visnotaļ skaisti uzfrišinātās Babītes vidusskolas ēkas priekšā savu funkciju pilda sarūsējusi elektroapgādes konstrukcija: “Pie skolas stāv nedrošs elektriskais sadales skapis.”
Fotogrāfijās redzams, ka no sadales skapja sarūsējušās pamatnes ārā spraucas elektrības vadi, kas var apdraudēt ne tikai skolasbērnu veselību, bet arī dzīvību.
Carnikavā puikas posta Piejūras silu
Savukārt kāda anonīma carnikaviete “Facebook” sūkstas par vietējiem resgaļiem, kuri mierīgi un rātni nesēž vis pie savām viedierīcēm un spēļu konsolēm, bet dodas mežā, lai Carnikavā postītu dabas parka “Piejūra” teritoriju:
“Saprotu, būvēt štābiņus ir forši, bet nu šis jau ir par traku. Dienas laikā daļa no mūsu mīļākā pastaigu maršruta izskatās vienkārši krimināli. Ne tikai izpostītā daba, patvaļīgi zāģēti koki, bet arī samētāts ar atkritumiem. Ir vēl pāris šādas lokācijas, kur štābiņus ieskauj atkritumi. Tūlīt būs bars ar bērnu aizstāvjiem, bet nu visam ir savas robežas un noteikumi visiem vieni.”
Šis ieraksts internetā izpelnījies desmitiem komentāru, kur vieni priecājas par bērnu izklaidi, bet citi atkal bargi krata ar pirkstu:
* “Prieks, ka bērni ir dabā, nevis pie ekrāniem. Tur ir diezgan daudz aizlauztu koku, kas tādi bija pirms tam. Un man ir iebildumi pret rakstītāju, ka to dara anonīmi,” * “Lai taisa, svaigā dabā, ārā! Vairs neko nevar, garāžā trokšņot nevar, suņus vest nevar, štābiņus taisīt nevar… Vieni vienīgi staigājoši rūgumpodi ar policijas nr. telefonā,”; * “Štābu taisīt ir forši! Bet ir dažas lietas ko ir jācenšas ievērot: Pirmkārt jau vietas izvēle. Tai jābūt ārpus dabas parkiem, nost no takām, sausu materiālu pieejamība apkārtnē. Pēc likuma vari uzsliet tikai no kritušiem zariņiem, bet lielākā daļa cilvēku nedusmosies, ja necirtīsi zaļos kokus, netēsīsi mizu apkārtējiem kokiem, nerausi sūnu, nemēslosi, ievērosi ugunsdrošību. Vecākiem jāskaidro šīs lietas. Pēc būtības būtu jāpriecājas, ka ir vēl puikas kas to dara, vienkārši tas būtu izglītošanas jautājums,”; * “Puikas, kas taisa, malači, lai mauc. Ne mežam kas kaitē, ne kas. Lai tik būvē - super,”; * “Cik zinu, puikas pašvaldības policistiem jautāja, vai drīkst tur taisīt štābiņu! Un manis pēc, lai labāk taisa štābiņus un attīsta fantāziju, nekā “tupa” blenž ekrānā,”; * “Vispār tā ir interesanta vieta, tajā stigas un takas krustpunktā ir privātīpašums un Piejūras dabas parks. Jebkurā gadījumā - ne vienā, ne otrā vietā šāda pašdarbība nav atļauta. Un te nav tikai izpostīta zemsedze vai nozāģēti, nolauzti koki, sanagloti ar skrūvēm pie dzīvajiem kokiem, bet izmētātas tukšas PET pudeles, plastmasas iepakojumi un cita draza.”
Šmucīgie jelgavnieki šķērdē pilsētas budžetu
Jelgavas pilsētas komunālais uzņēmums “Pilsētsaimniecība” informē: “Pavasara uzkopšanā atklājas nepatīkama aina – publiskajās vietās joprojām tiek atstāti atkritumi, radot papildu izmaksas pilsētai. Šāda rīcība rada papildu izmaksas pilsētas uzturēšanā un pasliktina kopējo vides kvalitāti.
Kārklu ielas zaļajā zonā pie Putnu ielas, kur ziemas laikā pašvaldība izveda sniega kaudzes no centra daļas, iedzīvotāji jau bija saveduši dažāda veida sadzīves, bioloģiskos un būvniecības atkritumus. Šīs teritorijas sakopšanai tika piesaistīta tehnika, kas aizveda vairāk nekā trīs tonnas atkritumu, un to savākšana pilsētai izmaksāja vairāk nekā 1600 eiro. Līdzīga situācija Kārniņu ceļā, kur savākti vairāk nekā 400 kilogrami atkritumu, un izmaksas sastāda ap 500 eiro. Starp lielajiem atkritumu krāvumiem pat tika atrasts “Bolt” skrejritenis.
Tāpat regulāri tiek novērots, ka atkritumi tiek atstāti pie autobusa pieturām un citviet pilsētā, kur jau ir izvietoti atkritumu konteineri. Lielākā daļa šādu atkritumu būtu iespējams utilizēt bez maksas, izmantojot pilsētas dalīto atkritumu šķirošanas laukumus Salnas ielā 20, Paula Lejiņa ielā 6 vai Ganību ielā 84. Tur bez maksas var nodot bioloģiskos dārza atkritumus, šķirojamos materiālus – papīru, kartonu, plastmasu, stikla taru, logu stiklu, metālu, metāla dzērienu iepakojumu, tekstilu, kā arī elektriskās un elektroniskās iekārtas.
“Pilsētsaimniecība” atgādina: “Aicinām būt atbildīgiem – neatstājiet atkritumus pilsētā!” un norāda. ka Jelgavas pašvaldības saistošie noteikumi aizliedz iznest sadzīves atkritumus ārpus sava īpašuma vai atstāt tos ielu malās bez saskaņojuma ar atkritumu apsaimniekotāju.
Daugavpilī bezkaunīgs autovadītājs sabuktē citu auto un notriec ceļa zīmi
Pirmdienas, 6. aprīļa, pusdienlaikā Daugavpils likumsargi kļuva par lieciniekiem negadījumam pašā pilsētas centrā, kad vieglā automašīna bezkaunīgi, veicot kreiso pagriezienu, mēģināja apbraukt pirms gājēju pārejas apstājušos automašīnu, to aizķēra un notrieca ceļa zīmi. Negadījums notika brīdī, kad transportlīdzekļa vadītājs mēģināja apbraukt automašīnu, kas bija apstājusies, lai palaistu gājējus. Manevra laikā vadītājs aizķēra priekšā esošo spēkratu un uzbrauca ceļa zīmei.
Skaidrojot notikušā apstākļus, pašvaldības policistiem radās pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājs, 1987. gadā dzimis vīrietis, pie stūres atradies alkohola reibumā. Ņemot vērā situāciju, uz notikuma vietu tika izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri pārņēma turpmāko darbu un uzsāka nepieciešamās procesuālās darbības.
Daugavpilī vīrietis nokārtojas ceļa vidū un ārdās
Bet tas nav vienīgais ekstremālais likumpārkāpums, ar kuru pirmdien bija jātiek galā Daugavpils policijai. Jau pēc dažām stundām – 6. aprīļa vakarpusē par urinēšanu ceļa vidū un nomas skrejriteņu bojāšanu pašā pilsētas centrā tika aizturēts kāds cits vīrietis. Pilsētā izvietotās videonovērošanas kameras fiksēja, ka persona bojā nomas skrejriteņus un nokārto dabiskās vajadzības ceļa vidū. Notikuma vietā operatīvi ieradās pašvaldības policijas patruļa, kas vīrieti aizturēja.
1984. gadā dzimušais vīrietis tika saukts pie administratīvās atbildības saskaņā ar Administratīvo sodu likuma 11. panta 1. daļu par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas, traucējot personas mieru un apdraudot savu vai citu cilvēku drošību. Tā kā notikušajā konstatēta arī svešas mantas bojāšana, par ko vainīgais var tikt saukts arī pie kriminālatbildības, uz notikuma vietu izsaukta Valsts policija un aizturētais nodots tai turpmāko procesuālo darbību veikšanai.
Dzērājšoferis Baložos policijai aizšķērso ceļu
Savukārt Ķekavas novada pašvaldības policija informē, ka tai kādam likumpārkāpējam pat nebija jādzenas pakaļ – viņš pat tai “iebrauca” rokās, nošķērsējot policistiem ceļu:
“Izbraukt priekšā policijai reibumā? Ļoti slikta ideja. Lieldienu laikā Ķekavas novadā Baložos kāds BMW vadītājs, ignorējot ceļa zīmes prasības, izbrauca priekšā operatīvajam transportlīdzeklim, radot reālu avārijas situāciju.
Apturot vadītāju, konstatēts: * gandrīz viena promile alkohola reibums; * nav vadītāja apliecības. Rezultāts – kriminālprocess un vairāki administratīvie pārkāpumi.”
Pašvaldības policija visus aicina kārtīgi padomāt pirms sēsties pie stūres, jo vienā brīdī pieņemts lēmums var maksāt daudz vairāk nekā tikai sodu.”