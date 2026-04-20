Ogres novada iedzīvotājiem jāizšķiras: kapu mūris, spēka trenažieri, pludmales laipa vai Čigānu līča leģenda
Ogres novada iedzīvotājiem līdz mēneša baigām ir iespēja izvēlēties, kādam projektam tērēt pāsvaldības naudu lidzdalības projektos. Izvēle ir plaša - sākot no kolumbārija izveides kapos līdz hokeja inventāra novietnei, kā arī šūpoļu uzstādīšanai parkā un Čigānu līča leģendas atdzemdināsanai.
Ogres novadā deklarētajiem iedzīvotājiem līdz 30. aprīlim jāizšķiras, ko viņi vēlas atbalstīt un redzēt savā pilsētā vai pagastā, tam atvēlot pašvaldības budžeta līdekļus. Novada pašvaldība informē: "Iedzīvotāju līdzdalība Ogres novadā ir viens no būtiskākajiem ilgtspējīgas attīstības priekšnosacījumiem – gan individuālā līmenī, gan iedzīvotāju padomju darbā un dažādās kopienu iniciatīvās, un, izsludinot līdzdalības budžeta projektu konkursu, Ogres novada pašvaldība apstiprinājusi 21 projektu, kas nodots iedzīvotāju balsojumam. Tādējādi līdz 30. aprīlim (ieskaitot) ikviens Ogres novada iedzīvotājs tiek aicināts piedalīties līdzdalības budžeta projektu balsojumā interneta vietnē geolatvija.lv sadaļā “Līdzdalības budžets”."
Līdzdalības budžeta projektu konkursā iesniegtie un iedzīvotāju balsojumam nodotie projekti aptver plašu tematisko un teritoriālo spektru – tie ietver gājēju drošības uzlabošanu un infrastruktūras sakārtošanu, sporta un aktīvās atpūtas iespēju paplašināšanu, publiskās ārtelpas attīstību, kā arī kultūras, identitātes un kopienas dzīves stiprināšanas iniciatīvas. Projektu kopums apliecina iedzīvotāju spēju identificēt praktiskas vajadzības un piedāvāt risinājumus, kas uzlabo dzīves kvalitāti gan pilsētās, gan pagastos.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja uzsver: “Ogres novada pašvaldībai ir būtiski uzklausīt mūsu iedzīvotāju vēlmes un vajadzības, un lielais saņemto projektu skaits apliecina, ka Ogres novada iedzīvotāji ir gatavi un vēlas aktīvi iesaistīties novada attīstībā! Līdzdalības budžets ir instruments, kas ļauj šo iesaisti pārvērst konkrētos rezultātos – projektos, kas uzlabo vidi un stiprina kopienas. Aicinu ikvienu iedzīvotāju izmantot iespēju balsot un līdzdarboties novada attīstībā!”
Saskaņā ar balsošanas kārtību katra Ogres novadā deklarēta persona var balsot par vairākiem sev nozīmīgiem projektiem, taču par katru no tiem – tikai vienu reizi. Iedzīvotāju balsojumam tiek nodoti šādi projekti:
1. Āra atpūtas un galda spēļu zona pie Ogres Kalna pamatskolas (Zinību iela 3, Ogre; projekta izmaksas - 9174,45 EUR).
2. Brīvdabas skatuve Ķegumā (Ķeguma prospekts 4, Ķegums; projekta izmaksas - 11006,77 EUR).
3. Čigānu līča leģendas atdzimšana (“Skalbes”, Lēdmanes pagasts; projekta izmaksas - 7547,00 EUR).
4. Drošs gājēju ceļš uz Ogres Mūzikas un māksla skolu (Brīvības iela 50 un Brīvības iela 50b, Ogre; projekta izmaksas - 8500,00 EUR).
5. Gaismas taka Ķeguma pludmalē (Liepu aleja 12, Ķegums; projekta izmaksas - 11010,87 EUR).
6. Ielu nosaukumu norādes Birzgalē (Birzgales pagasta centrs; projekta izmaksas - 3155,68 EUR).
7. Ikšķiles pludmales laipas atjaunošana (Rīgas iela 26, Ikšķile; projekta izmaksas - 15238,60 EUR).
8. Jauna volejbola laukuma izbūve Ķeguma pludmalē (Liepu aleja 12, Ķegums; projekta izmaksas - 11008,56 EUR).
9. Kāpņu atjaunošana Zvaigžņu ielā (Zvaigžņu ielas posms, Ogre; projekta izmaksas - 22642,63 EUR).
10. Koka šūpoles Rembates parkā Lielvārdē (Rembates parks, Lielvārde; projekta indikatīvās izmaksas - 13000,00 EUR).
11. Laika liecinieks – Meņģeles kapu mūris (Meņģeles pagasta kapi; projekta izmaksas - 7547,00 EUR).
12. Lauberes identitātes zīme (Laubere; projekta izmaksas - 5150,00 EUR).
13. Publiski pieejama inventāra novietne hokeja laukuma uzturēšanai ziemas sezonā (Madliena; projekta izmaksas - 5150,00 EUR).
14. Sapņu ielejas skatuve – vieta kopienas svētkiem (“Kalts”, Līčupe, Mazozolu pagasts; projekta izmaksas - 7547,00 EUR).
15. "Sarunas ar Raini" (atpūtas soliņu uzstādīšana; Raiņa iela, Lielvārde; projekta izmaksas 4720,00 EUR).
16. Segmentēta kolumbārija siena Birzgales centra kapsētā (Birzgales kapi, Birzgales pagasts; projekta izmaksas - 7547,00 EUR).
17. Spēka treniņu aprīkojums Ikšķiles vidusskolas stadionā (Skolas iela 2, Ikšķile; projekta izmaksas - 16102,00 EUR).
18. Taurupes parka dīķa laipa - vieta mierīgai atpūtai un ainavas baudīšanai (Taurupes parka dīķis, ”Taurupes vidusskola”, Taurupe; projekta izmaksas - 6350,70 EUR).
19. Uz Centra pamatskolu ejam pa ietvēm nevis ielas brauktuvi (Zvaigžņu ielas posms starp Ogres Centra pamatskolas piebraucamo saimniecības ceļu un Īrisu ielu; projekta izmaksas - 5500,00 EUR).
20. Velo nojumes uzstādīšana pie Suntažu pamatskolas (Suntažu pamatskola, Suntaži; projekta izmaksas - 5321,98 EUR).
21. Vides objekts – uzraksts „Madliena” (Kultūras nams, Madliena; projekta indikatīvās izmaksas 5150,00 EUR).
Iedzīvotāju iesniegto projektu realizācijai Ogres novada pašvaldība katrā novada pilsētā un pilsētā kopumā atvēlējusi ap 160 000 eiro, bet iesniegto priekšlikumu izmaksas ir lielākas. Tā kā vietvara atbalstīs tikai tos projektus, kuri būs guvuši vislielāko atbalstu. Desmit novados pagastos līdzdalības budžets 7547 eiro apmērā, bet sešos - par pāris tūkstošiem eiro mazāks. Četrās novada pilsētās - Ogrē, Ikškilē, Ķegumā un Lilevārdē - budžets ir lielāks nekā pagastos, visvairāk pardzēts Ogrei - 22 645 eiro.