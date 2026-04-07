Uzņēmējdarbība Ogres novadā varētu kļūt zaļāka
Eiropas Savienības finansējumu uzņēmējdarbības zaļināšanai prioritāri varēs saņemt projekti Saulkrastu, Limbažu, Ogres un Tukuma novadā.
Grozījumi Ministru kabineta noteikumos par atbalstu uzņēmējdarbības zaļināšanai, atjaunīgo energoresursu izmantošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai paredz, ka projektu iesniegumiem, kuru īstenošanas vieta ir Saulkrastu, Limbažu, Ogres un Tukuma novadā, atbalsts būs piešķirts prioritāri. Kopējais finansējums programmā ir 7,81 miljons eiro, raksta portāls OgreNet.lv.
Ekonomikas ministrijā skaidro, ka izmaiņas nepieciešamas, lai nodrošinātu līdzsvarotāku reģionālo attīstību un lielākas iespējas uzņēmumiem mazāk attīstītās teritorijās. Līdz šim attiecīgā pasākuma projektu īstenošanas vieta galvenokārt bija Rīgas un Pierīgas statistiskais reģions. Plānots, ka projektu iesniegumu atlase attiecīgajā pasākumā sāksies pēc grozījumu stāšanās spēkā.