Ogrē būs jauns gājēju tilts
Ogres novada pašvaldība izsludina metu konkursu gājēju gaisa pārvadam pār Kalna prospektu, lai savienotu skolas un bibliotēku un nodalītu gājēju plūsmu no intensīvās satiksmes. Rīgas Tehniskās universtitātes ekspertu izvērtējums apstiprina, ka ilgtermiņā efektīvākais risinājums šajā vietā ir divlīmeņu infrastruktūra, kuras labākais projekts tiks virzīts īstenošanai ar Eiropas Savienības, valsts un pašvaldības finansējumu.
Pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu organizēt metu konkursu, lai iegūtu labāko arhitektonisko un inženiertehnisko risinājumu gājēju gaisa pārvadam, kas savienotu Ogres Kalna pamatskolu ar Ogres Mūzikas un mākslas skolu un Ogres Centrālo bibliotēku, informē Ogres novada pašvaldība. Projekta mērķis ir būtiski uzlabot satiksmes drošību, nodalot gājēju plūsmu no intensīvās transporta kustības vienā no nozīmīgākajiem Ogres pilsētas satiksmes mezgliem.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja biroja vadītājs, Attīstības un infrastruktūras komitejas vadītājs Egils Helmanis skaidro: “Kalna prospekts ir viena no noslogotākajām Ogres ielām, kas nodrošina piekļuvi izglītības un kultūras iestādēm. Saskaņā ar ekspertu aprēķiniem, transporta intensitāte šajā posmā sasniedz līdz pat 9000 transportlīdzekļu diennaktī, un stundas laika to vidēji šķērso ap 120 gājējiem. Tāpat ar katru gadu palielinās arī velosipēdistu kustība. Īpaši intensīva gājēju kustība novērojama laikā, kad skolēni pārvietojas starp izglītības iestādēm, un šī situācija rada paaugstinātus drošības riskus”.
“Lai izvērtētu optimālākos risinājumus satiksmes organizēšanai Kalna prospektā, Ogres novada pašvaldība sadarbojās ar Rīgas Tehniskās universitātes ekspertiem, kuri veica transporta plūsmas modelēšanu. Šīs izpētes un tās rezultātu analīzes rezultātā tika gūts apliecinājums tam, ka tāds krustojumu risinājums, kā, piemēram, rotācijas aplis, šajā vietā neatrisinās satiksmes caurlaidspējas un drošības jautājumus. RTU eksperti kā efektīvāko ilgtermiņa risinājumu piedāvāja identificēja tieši divlīmeņu infrastruktūru, gājēju kustību organizējot atsevišķi no transporta plūsmas,” turpina Egils Helmanis.
Metu konkursa mērķis ir iegūt kvalitatīvāko arhitektonisko un inženiertehnisko risinājumu gājēju pārvadam, kas atbilst drošības, funkcionalitātes un ilgtspējas prasībām. Konkursa ietvaros tiks vērtēti risinājumi, kas nodrošina universālo dizainu, augstu arhitektonisko kvalitāti un harmonisku jaunbūvējamā infrastruktūras objekta integrāciju pilsētvidē.
Metu konkursam paredzēts godalgu fonds 10 000 eiro apmērā. Pēc konkursa noslēguma labākais risinājums tiks izmantots tālākai būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un projekta īstenošanai, piesaistot Eiropas Savienības, valsts un pašvaldības finansējumu.
Pieteikšanās kārtība, vērtēšanas kritēriji un termiņi tiks publicēti novada pašvaldības tīmekļvietnē un oficiālajā iepirkumu sistēmā. Iesniegtos metus izvērtēs profesionāla žūrijas komisija, kuras sastāvā ir arhitektūras, pilsētplānošanas un infrastruktūras eksperti.
Arī citās Eiropas pilsētās satiksmes drošības un plūsmas efektivitātes nodrošināšanā arvien biežāk tiek izmantoti tieši divlīmeņu risinājumi, atgādina vietvara. Piemēram, šāda pieeja ir plaši izplatīta Skandināvijas valstīs, Nīderlandē un Vācijā, kur gājēju un velosipēdistu infrastruktūra tiek plānota neatkarīgi no autotransporta kustības. Turklāt būtiski arī, ka divlīmeņu risinājumi mūsdienīgā pilsētvidē ir ne tikai funkcionāla infrastruktūra, bet arī vizuāli pievilcīgi objekti ar lielu potenciālu kļūt pat par vienu no pilsētas “vizītkartēm”.