VIP skandāls nerimst: Siliņa joprojām apsver Citskovskim tiesu nepatikšanas par neslavas celšanu
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) joprojām vērtē iespēju vērsties tiesā pret kādreizējo Valsts kancelejas direktoru Jāni Citskovski par neslavas celšanu, un, viņasprāt, situācija kopš vakardienas nav mainījusies, aģentūrai LETA apliecināja premjeres komunikācijas padomnieks Sandris Sabajevs.
Citskovskis intervijā Latvijas Televīzijai otrdien apgalvoja, ka viņš un Valsts kancelejas kolēģi esot bieži uzstājuši, lai amatpersonas nepieļauj nepamatotus tēriņus, taču bieži neesot uzklausīti. Viens tāds gadījums bijis saistīts ar Siliņu, pēc kuras un viņas padomnieces paviesošanās Amsterdamas lidostas VIP zālē valsts saņēmusi ap 4000 eiro rēķinu.
Kā norādīja Sabajevs, nepatiesa ir Citskovska sniegtā informācija intervijā par summām, kā arī to, cik reizes Amsterdamas lidostas VIP zāle izmantota. Tāpat, pēc Sabajeva teiktā, Citskovskis netika atstādināts, jo neapstiprināja šo rēķinu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Citskovskis pārmeta Siliņai nepamatotu VIP zāles izmantošanu Amsterdamas lidostā. Citskovskis klāstīja, ka rēķinu par VIP zāles izmantošanu apmaksāt atteicies, bet ticis atstādināts un vēlāk rēķina apmaksu apstiprinājusi jau cita amatpersona.
Savukārt Siliņa trešdien no rīta tviterī norādīja, ka, ņemot vērā aktuālās tiesvedības, tostarp kriminālprocesu, kurā apsūdzēts Citskovskis, viņa izteikumi vērtējami kā aizstāvības taktika. Premjere uzsvēra, ka Citskovska apgalvojumi neatbilst patiesībai, un piebilda, ka izvērtēs iespēju saistībā ar tiem vērsties tiesā par neslavas celšanu.
Vaicāta, vai, pildot premjeres amata pienākumus, izmanto lidostu VIP zāles, Siliņa norādīja, ka augstām amatpersonām šāda privilēģija pienākas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Tāda kārtība esot visā pasaulē, un, viņasprāt, tas ir normāli.
Citskovskis vēlāk aģentūrai LETA apliecināja, ka viņš ir gatavs ar Siliņu tiesāties.
Pēc tam aģentūras LETA rīcībā nonāca rēķina kopijas, no kurām redzams, ka Ministru prezidentes, viņas padomnieces Ievas Zībergas un miesassarga uzturēšanās Amsterdamas lidostas VIP zālē ceļā uz un no vizītes ASV 2024. gada martā izmaksājusi 4184 eiro kopā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).
Valsts kancelejā aģentūrai LETA apstiprināja VIP zāles izmantošanu ceļā uz un no ASV. Pakalpojuma izmantošana pamatota ar protokola un drošības apsvērumiem.
Valsts kancelejā informē, ka faktiskās izmaksas par lidostas VIP zonas izmantošanu Ministru prezidentei un biroja vadītājai bija 3126,06 eiro, ieskaitot PVN. Tās veidoja turpceļā 760 eiro bez PVN Siliņai, 530 eiro bez PVN biroja vadītājai, bet atpakaļceļā - 684 eiro bez PVN Ministru prezidentei un biroja vadītājai 477 eiro bez PVN.
Savukārt pavadošās drošības personas izmaksas 1055,12 eiro apmērā savstarpējo norēķinu kārtībā sedza amatpersonas drošības personas iestāde. Kopējā rēķina summa bija 4184,18 eiro, ko sākotnēji apmaksāja Latvijas vēstniecība Nīderlandē, jo pakalpojuma sniedzējs rēķinu nevarēja izrakstīt nerezidentam.
Valsts kancelejā skaidro, ka atpakaļceļā no ASV notika neplānotas izmaiņas lidojuma maršrutā, jo sākotnējais reiss tika atcelts. Delegācija uz Latviju atgriezās pa maršrutu Vašingtona-Londona-Amsterdama-Rīga, un ceļā pavadīja 22 stundas, no kurām vairāk nekā piecas stundas tika gaidīts nākamais reiss Londonas lidostā. Izvērtējot izmaksas, Hītrovas lidostā netika izmantots VIP serviss, jo tā cena bija nesamērīgi augsta - 2244 Lielbritānijas mārciņas (2581 eiro), un tā vietā tika izmantots "Business Lounge" pakalpojums par 184 mārciņām (212 eiro).