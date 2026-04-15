Siliņa apsūdz Citskovski neslavas celšanā un draud vērsties tiesā
Latvijas premjere Evika Siliņa (JV) sociālajos tīklos paudusi, ka apsver domu vērsties tiesā par neslavas celšanu saistībā ar bijušā Valsts kancelejas (VK) direktora Jāņa Citskovska apgalvojumiem par nepamatotu VIP zāles izmantošanu Amsterdamas lidostā.
"Ņemot vērā aktuālās tiesvedības, tai skaitā kriminālprocesu, kurā apsūdzēts bijušais Valsts kancelejas vadītājs Jānis Citskovskis, viņa izteikumi vērtējami kā aizstāvības taktika. Vakar izskanējušie apgalvojumi neatbilst patiesībai - izvērtēšu iespēju vērsties tiesā par neslavas celšanu," mikroblogošanas vietnē "X" paudusi premjere.
Intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" Siliņa sacīja, ka, viņasprāt, Citskovskis izmanto priekšvēlēšanu laiku, lai izdarītu spiedienu uz politiķiem un tādā veidā aizstāvētu sevi kriminālprocesā. Vienlaikus viņa neizslēdza iespēju, ka bijušais VK direktors savu pašreizējo popularitāti varētu izmantot, lai pats kandidētu vēlēšanās. Vaicāta, vai, pildot premjeres amata pienākumus, izmanto lidostu VIP zāles, Siliņa atbildēja, ka augstām amatpersonām šāda privilēģija pienākas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Tāda kārtība esot visā pasaulē, un, viņasprāt, tas ir normāli.
Jauns.lv jau ziņoja, ka bijušais Valsts kancelejas (VK) direktors Jānis Citskovskis pārmetis premjerei Evikai Siliņai (JV) nepamatotu VIP zāles izmantošanu Amsterdamas lidostā. Citskovskis intervijā Latvijas Televīzijai apgalvoja, ka viņš un VK kolēģi esot bieži uzstājuši, lai amatpersonas nepieļauj nepamatotus tēriņus, taču bieži neesot uzklausīti. Viens tāds gadījums bijis saistīts ar Siliņu, pēc kuras un viņas padomnieces paviesošanās Amsterdamas lidostas VIP zālē valsts saņēmusi ap 4000 eiro rēķinu.
Citskovskis klāstīja, ka šo rēķinu apmaksāt atteicies, bet ticis atstādināts un vēlāk rēķina apmaksu apstiprinājusi jau cita amatpersona. Bijušais Valsts kancelejas direktors piebilda, ka līdzīgi bijušais premjers Krišjānis Kariņš prasījis, lai tiek apmaksāta VIP zāles izmantošana viņai meitai, kas neesot bijis likumīgi.
Kā ziņots, Citskovski pašlaik tiesā tā dēvētajā ekspremjera Krišjāņa Kariņa lidojumu lietā. Prokuratūra apgalvo, ka Citskovskis bija informēts, ka Kariņa birojā tiek pieņemti lēmumi par speciālo līgumreisu iegādi, taču no viņa puses nesekoja rīcība, lai izbeigtu šo praksi un nodrošinātu likumam atbilstošu alternatīvu transportlīdzekļu pakalpojumu iegādi.
Šajā kriminālprocesā Citskovskim celta apsūdzība par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, ja ar to izraisītas smagas sekas. Ar smagām sekām šajā gadījumā jāsaprot likumā paredzētais kritērijs - mantisks zaudējums, kas nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijis mazāks par piecdesmit tai laikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu, uzsvērusi prokuratūra.