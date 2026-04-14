Liepāja Muzeju nakti svinēs agrāk un ar īpaši plašu programmu
Šogad starptautiskā Muzeju nakts akcija Liepājā notiks dienu agrāk nekā citur – piektdien, 22. maijā, un pārsteigs apmeklētājus ar plašu programmu visās Liepājas muzeja struktūrvienībās – Kūrmājas pr. 16/18, Liepājas 17.–19. gs. interjera muzejā “Hoijeres kundzes viesu nams” Kungu ielā 24 un Liepājas okupācijas muzejā K. Ukstiņa ielā 7/9.
Starptautiskā Muzeju nakts rīkošanas iniciatīva nāk no Francijas, Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālo komiteju šogad par Muzeja nakts datumu Latvijā izziņoja 23. maiju, bet ņemot vērā to, ka šajā dienā Liepājā norisināsies vairāki vērienīgi notikumi, piemēram, Latvijas II Jauniešu Deju svētki ar vairāku tūkstošu lielu dalībnieku skaitu un Līvas
Kā informē Liepājas muzejs, piektdien, 22. maijā, no plkst. 17.00 līdz 01.00 Liepājā norisināsies Eiropas Muzeju nakts akcija “Stāsti. ciema svētki, Liepājai ir atļauts Muzeju nakts pasākumu rīkot dienu agrāk – 22. maijā. Nakts”, kas veltīta tēmai “Priekšmeta piedzīvojumi”, iedvesmojoties no Raiņa atziņas “Arī lupats reiz bij’ goda kreklis”.
Liepājā šī ideja pārtaps daudzslāņainā stāstā par priekšmetiem kā lieciniekiem cilvēku dzīvēs, laikmetos un identitātē, aicinot gan liepājniekus, gan pilsētas viesus Muzeju nakti piedzīvot kā pilnvērtīgu nedēļas nogales kultūras notikumu – ar iespēju nesteidzīgi izbaudīt gan programmu, gan pilsētvidi.
Vienas nakts visā pilsētā laikā notiks desmitiem aktivitāšu – no izstādēm un radošajām darbnīcām līdz koncertiem, performancēm un negaidītām tikšanās reizēm ar vēsturi. Programmā iesaistās Liepājas muzejs, Liepājas okupācijas muzejs, Liepājas 17.–19. gs. interjera muzejs “Hoijeres kundzes viesu nams”, izglītības iestādes un radošās telpas, veidojot kopīgu kultūras maršrutu.
Par vienu no centrālajām satikšanās vietām kļūs Liepājas muzeja dārzs, kur līdzās bezmaksas karuseļiem bērniem skanēs koncertprogramma – no jaunajiem mūziķiem līdz vakara kulminācijai ar grupu “Carnival Youth”.
Tikmēr muzeju ekspozīcijās un pagalmos priekšmeti “atdzīvosies” dažādos formātos – stāstos, izrādēs, mūzikā un darbnīcās. Apmeklētāji varēs piedzīvot gan vēsturiskas atmosfēras rekonstrukcijas, gan mūsdienīgas interpretācijas, kas ļauj ieraudzīt ierastos eksponātus jaunā gaismā.
Ērtākai pārvietošanās iespējai starp norises vietām kursēs nakts vilcieniņš “Libau Train”, savienojot galvenos pieturpunktus pilsētā.
Dalība Muzeju nakts pasākumos Liepājā – bez maksas.