Maskava pastiprina savas "Kaļibr" raķetes: tajās atklāti divi nozīmīgi uzlabojumi
Krievija ir sākusi aprīkot savas "Kaļibr" raķetes ar kasešu kaujas galviņām, brīdināja Ukrainas Aizsardzības ministrija.
2026. gada pavasarī Krievijas Bruņoto spēku "Kaļibr" raķetēs, ar ko okupanti uzbruka Ukranai, tika atklāti divi nozīmīgi uzlabojumi. Maskava cenšas paaugstināt sava bruņojuma kvalitāti. Par to brīdināja Ukrainas Aizsardzības ministrija.
"Pirmkārt, krievi sākuši uz "Kaļibr" raķetēm uzstādīt kasešu kaujas galviņas, kā tas ir aviācijas raķetē "X-101". Tādā veidā krievi cenšas palielināt trāpīšanas efektivitāti izkliedētiem mērķiem, aviācijas aprīkojums lidlaukos, angāros un atklātās pozīcijās," skaidroja Ukrainas Aizsardzības ministrija.
Otrais jauninājums ir Krievijas atgriešanās pie ārvalstu komponentēm. Pativadības galviņas plates joprojām par 80–90% sastāv no ārvalstu komponentēm, neskatoties uz to, ka 2023.–2024. gadā Krievija pakāpeniski pārgāja uz vietējām komponentēm. Eksperti uzskata, ka pāreja uz Krievijas elektroniku pasliktinājusi vadības precizitāti, un ražotājs atgriezies pie pārbaudītās shēmas," noslēdz Ukrainas Aizsardzības ministrija.