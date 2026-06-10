Ventspilī Līgo svētku laikā gaidāmi tirdziņi, koncerti un zaļumballe līdz rītam
Tuvojoties gada īsākajai naktij, Ventspils aicina ikvienu baudīt atpūtu pie jūras, piedzīvot saulgriežu tradīcijas un ļauties mūzikai, dejām un svētku priekam.
Lai svētku laiku Ventspilī varētu izplānot savlaicīgi, Ventspils pašvaldība apkopojusi gan pasākumus un notikumus, gan Ventspils tūrisma objektu darba laikus pirmssvētku un svētku dienās. No 20. līdz 23. jūnijam pilsētā norisināsies daudzveidīga svētku programma – tradicionālie Līgo tirgi, koncerti, saulgriežu rituāli, ģimenes aktivitātes, zinātnes darbnīcas un Reņķa dārza Jāņu nakts zaļumballe līdz pat rītausmai.
SESTDIENA, 20. JŪNIJS
Saulgrieži iesākas ar ģimeniskām aktivitātēm
Ventspils Vecpilsētas tirgū no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00 norisināsies paplašinātais Līgo tirgus, kur apmeklētāji varēs iegādāties amatnieku darinājumus, svētku vainagus, sieru un citus gardumus. Tirgus darbosies arī pārējās pirmssvētku dienās un Līgo rītā.
No plkst. 11.00 līdz 16.00 Zinātnes centrā VIZIUM notiks Ģimenes diena un 4 gadu jubilejas svinības ar dažādām aktivitātēm, uzdevumiem un labāko ģimeņu apbalvošanu. Pasākums ir bez maksas.
Savukārt plkst. 15.00 “VIZIUM” piedāvās radošo darbnīcu "Izseko Ziemeļblāzmu". Uzzini vairāk par zinātnes centru šeit.
Dienas gaitā no plkst. 11.00 līdz 15.00 Amatu mājā notiks radoša meistarklase “Eco -print”, kurā ikvienam būs iespēja radīt unikālus rakstus uz auduma. Savukārt Piejūras brīvdabas muzejā no plkst. 12.00 līdz 14.00 būs iespējams iepazīt tradicionālo Ziemeļkurzemes iedzīvotāju dzīvesveidu un justies kā mājās!
"Skroderdienas Silmačos" brīvdabā
Viens no saulgriežu laika centrālajiem notikumiem būs Ventspils teātra brīvdabas pirmizrāde – Rūdolfa Blaumaņa lugas “Skroderdienas Silmačos” iestudējums režisora Kārļa Neimaņa vadībā. Izrāde tiks spēlēta divās daļās, bet tās muzikālo noskaņu bagātinās Ventspils sieviešu koris “Venda”.
Pirms izrādes, sākot no plkst. 18.30, apmeklētājus priecēs svētku tirdziņš un ielīgošanas aktivitātes. Plašāka informācija par pasākumu pieejama šeit.
Saulgriežu maģija pie jūras
Vakara izskaņā, no plkst. 22.30, apmeklētāji aicināti piedzīvot īpašu sajūtu vakaru pie jūras "Saulrieta mistērija".
Pasākums sāksies ar kopīgi veidotu uguns taku no Piejūras brīvdabas muzeja līdz pludmalei, kam sekos Saulstāvju uguns rituāls un atmosfērisks skaņu ceļojums kopā ar multiinstrumentālistu Kārli Rudru ("Rudra Beat"). Tā būs iespēja izbaudīt seno tradīciju spēku un noskaņu mūsdienīgā interpretācijā. Pasākums ir bez maksas.
SVĒTDIENA, 21. JŪNIJS
Tradīcijas, zinātne un bērnu prieks
Ventspils Vecpilsētas tirgū no plkst. 8.00 līdz 14.00 notiks “Zāļu tirgus”, kur varēs iegādāties Jāņu zāles, vainagus, sieru un citus svētku labumus.
Zinātnes centrā “VIZIUM” mazie pētnieki varēs iepazīt stop kadru animācijas pasauli, piedalīties radošajās darbnīcās un aizraujošajos zinātnes šovos "Kur dūmi, tur uguns" un "Superspēju laboratorija".
Savukārt no plkst. 11.00 Bērnu pilsētiņā notiks saulgriežu pasākums visai ģimenei. Apmeklētāji varēs noskatīties deju uzvedumu “Līgo viegli vasariņa no kalniņa lejiņā”, piedalīties vainagu pīšanā, dziedāt līdzi un apgūt tradicionālās Līgo dejas. Pasākums ir bez maksas.
No plkst. 15.00 mazākos ventspilniekus, viņu ģimenes un pilsētas viesu uz ielīgošanu aicinās arī bērnu parks "Fantāzija", kur būs iespēja iepazīt latviešu saulgriežu tradīcijas, iet rotaļās, dziedāt Līgo dziesmas un pīt vainagus. Pasākums ir bez maksas.
OTRDIENA, 23. JŪNIJS
Līgo diena un Jāņu nakts zaļumballe
23. jūnijā no plkst. 7.30 svētku noskaņu papildinās tradicionālais Līgo gadatirgus Vecpilsētas tirgū.
Savukārt, vakarā no plkst. 21.00 Reņķa dārzā notiks Līgo vakara koncerts "Kur deg mana uguntiņa..." ar Liepājas aktrišu folkloras apvienību "Atštaukas" un Rucavas lauku kapelu "Paurupīte".
Koncerta noslēgumā tiks iedegts lielais Jāņu ugunskurs, pēc kura līdz pat plkst. 4.00 rītā norisināsies Jāņu nakts zaļumballe kopā ar grupu "Express" un DJ One. Pasākums ir bez maksas.
Svētku laikā pilsētu rotās Saulgriežu un Jāņu laika dekorācijas, kas radīs īpašu svētku noskaņu gan ventspilniekiem, gan pilsētas viesiem.