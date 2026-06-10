Starptautiskais Operetes festivāls Ikšķilē pulcēs māksliniekus no Latvijas un Eiropas
No 9. līdz 15. augustam Ikšķilē norisināsies VIII Starptautiskais Operetes festivāls – viens no nozīmīgākajiem vasaras muzikālā teātra notikumiem Latvijā, kas jau astoto gadu pulcē izcilus māksliniekus no Latvijas un Eiropas. Šogad tas skatītājiem piedāvā īpašu iespēju baudīt augstvērtīgu operetes, operas un muzikālā teātra mākslu tuvplānā, personiskā un emocionāli piesātinātā atmosfērā.
Šogad festivāls piedāvās īpaši izsmalcinātu un kamerisku programmu, ļaujot skatītājiem būt tuvāk māksliniekiem un izjust muzikālā teātra nianses vēl personiskāk. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šoreiz galvenais akcents likts uz kamerkoncertiem un dramatiskām muzikālā teātra izrādēm, radot iespēju daudz dziļāk iepazīt operetes žanra emocionālo un māksliniecisko daudzveidību.
Festivālu 9. augustā atklās labdarības koncerts “Prelūdija” Ikšķiles Sv. Meinarda evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Koncertā uzstāsies jaunie Latvijas solisti un mūziķi, bet pie klavierēm muzicēs Operetes teātra Agija Ozoliņa-Kozlovska. Ieeja koncertā būs bez maksas.
14.augustā Ikšķiles Tautas namā skatītājiem būs iespēja noskatīties amerikāņu dramaturga Terensa Maknelija lugu “Meistarklase” – emocionāli piesātinātu stāstu par leģendāro operdīvu Mariju Kallasu. Izrādes režisore un galvenās lomas atveidotāja ir izcilā latviešu operdziedātāja, vairākkārtēja Lielās mūzikas balvas laureāte Sonora Vaice. Iestudējums, kas tapis kā Latvijas Kultūras akadēmijas režijas diplomdarbs, jau izpelnījies augstu teātra kritiķu novērtējumu, uzsverot gan režijas kvalitāti, gan Sonoras Vaices daudzpusīgo talantu.
Festivāla kulminācija būs 15. augustā, kad Ikšķiles Tautas namā ar teatralizētu šansonu programmu “Es lauzu sirdis…” (Ich brech’ die Herzen) uzstāsies starptautiski pazīstamais austriešu mākslinieks Gernots Kranners (Gernot Kranner) – dziedātājs, aktieris, dejotājs, komiķis un mīms, kuru Latvijas skatītāji pazīst gan no populārā seriāla “Komisārs Reksis”, gan no nesen iestudētās operetes “Džudita”, kurā viņš bija režisors.
Programmā skanēs 20. un 30. gadu šansoni, kuros savīsies smeldzīga romantika, elegants humors un teātra mākslas valdzinājums. Kranners ir viens no spilgtākajiem Austrijas muzikālā teātra māksliniekiem, saņēmis prestižo “Image Award Germany” balvu kā labākais vāciski runājošais mūziklu aktieris, savukārt viņa radītie muzikālā teātra projekti bērniem un jauniešiem vairākkārt godalgoti Austrijā.
Kopā ar Gernotu Kranneru programmā piedalīsies starptautiski atzītais austriešu koloratūrsoprāns Kerstina Grotriāna (Kerstin Grotrian), kura savas karjeras laikā uzstājusies Klāgenfurtes opera, Vīnes Folksoperā, Cīrihes Operā, Tiroles Valsts teātrī, Badenes teātrī un daudzos Eiropas festivālos. Dziedātājas repertuārā ir gan Mocarta, gan operetes zelta fonda lomas, un kritiķi īpaši izceļ viņas starojošo skatuves klātbūtni, muzikālo eleganci un izsmalcināto soprāna skanējumu.
Pie klavierēm muzicēs austriešu pianists Frics Fišers (Frizz Fischer), ar kuru Kerstinu Grotriānu saista vairāki veiksmīgi koncertprojekti Austrijā un Vācijā. Abu mākslinieku izveidotās koncertprogrammas pēdējos gados guvušas plašu skatītāju atsaucību un kļuvušas par ievērojamu notikumu Austrijas muzikālajā dzīvē.
Kopš pirmā festivāla 2015. gadā tas kļuvis par neatņemamu Latvijas kultūras dzīves sastāvdaļu, pulcējot vairākus tūkstošus apmeklētāju un saņemot atzinību gan no skatītājiem, gan profesionāļiem. Festivāls novērtēts arī ar Ogres novada Gada balvu kultūrā kategorijā “Prieks radīt!”.
VIII Starptautiskais Operetes festivāls Ikšķilē turpina apliecināt savu nozīmi kā starptautiska kultūras platforma, kurā sastopas dažādu paaudžu mākslinieki, Eiropas muzikālā teātra tradīcijas un Latvijas publika. Festivāla organizatori aicina biļetes iegādāties savlaicīgi, jo vietu skaits koncertos un izrādēs ir ierobežots, kā arī – pirmās 20 biļetes iespējams iegādāties lētāk.
Biļetes pieejamas Biļešu Paradīzē un visās Biļešu paradīzes kasēs.