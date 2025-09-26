Pirmo reizi Talsu pusē manīts lācis
Piektdien, 26. septembrī, pirmo reizi novērojumu vēsturē Talsu pusē manīts lācis. Ķepaini mednieku kameras iemūžinājušas ap plkst.7.00 no rīta.
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs Ivars Koloda medijam "TV3" norāda, ka lācis tika manīts pie Rojupes. Viņš skaidro, ka šī "ir īsta sensācija" un "lācis oficiāli šajā pusē reģistrēts pirmo reizi". “Nostāsti ir bijuši visu laiku, taču redzējis savām acīm nebija neviens," stāsta Ivars.
Tikmēr zooloģe un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" vadošā pētniece Guna Bagrade "Latvijas Radio" norāda, ka "lāču populācija Latvijā pieaug no tos jau var manīt pusē valsts teritorijas". “Varētu teikt tā, ka pusē no Latvijas mēs lāci varam konstatēt, varam redzēt – tā ir Vidzeme, Latgale, Sēlijas puse. Kurzeme vēl pagaidām neatklāj savu patieso lāču skaitu, bet laiku pa laikam arī Kurzemē ir novēroti lāči,” norāda speciāliste.
Tāpat pētniece norāda, ka pirmo lāci no Kurzemes puses pētniekiem izdevās ģenētiski fiksēt jau aizvadītajā gadā. To izdevās secināt, analizējot ievākto ekskrementu paraugu. Kā liecina Latvijas monitoringa dati no aizvadītā gada, Latvijā pašlaik uzturas aptuveni 150 lāču.