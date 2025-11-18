Sedas purvā gaišā dienā fiksēts vilku bariņš.
Novadu ziņas
Šodien 08:36
VIDEO: lācis vairs nav vienīgais Sedas purva saimnieks - gaišā dienā fiksēts vilku bariņš
Sedas purvā, kur pēdējos mēnešos bieži fiksēts brūnais lācis, pagāšnedēļ novērota jauna savvaļas dzīvnieku rosība – videokamerā gaišā dienas laikā iemūžināts vesels vilku bariņš. Dzīvnieki mierīgi soļo pa purva taku, neizrādot agresiju.
Dabas eksperti norāda, ka vilku novērojumi dienas laikā nav bieži, tomēr tie nav uzskatāmi par neparastiem – īpaši rudenī, kad vilki aktīvāk pārvietojas barības meklējumos. Vienlaikus Sedas purvs šogad kļuvis par vienu no intensīvākajiem plēsēju novērojumu punktiem Latvijā, kur videokameras iepriekš fiksējušas gan lāča klātbūtni, gan vilku pārvietošanos vairākos posmos.
Latvijā vilki ir aizsargājama, bet kontrolējamā plēsēju suga. Valsts noteiktā kvotā tos atļauts medīt no 15. jūlija līdz 31. martam, ja nav sasniegts kopējais atļautais nomedījamo vilku skaits. Zinātnieki uzsver – vilku populācija Latvijā ir stabila, un novērojumi Sedas purvā apliecina dabisko plēsēju aktivitātes pieaugumu.