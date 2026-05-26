Portālā Latvija.gov.lv ieviestas būtiskas pārmaiņas
Portālā Latvija.gov.lv ieviestas būtiskas pārmaiņas, padarot valsts digitālo pakalpojumu vidi pārskatāmāku un ērtāk lietojamu.
Modernizācijas ietvaros uzlabota portāla struktūra, navigācija un vizuālais noformējums, nodrošinot ērtu lietošanu gan datoros, gan mobilajās ierīcēs. Portāls pielāgots arī dažādu sabiedrības grupu vajadzībām, veicinot atbilstību starptautiskajām un Eiropas Savienības prasībām digitālo pakalpojumu piekļūstamībai.
E-adreses sadaļā ieviesti uzlabojumi, lai padarītu tās lietošanu ērtāku un intuitīvāku. Pilnveidots ziņojumu saraksts, iestatījumu pārvaldība, meklēšana, adresātu izvēle un ziņojumu sagatavošana. Ieviesta arī jauna iespēja veidot mapes ziņojumu kārtošanai. E-rēķini ir nodalīti no e-adreses sadaļas, pilnveidota to apstrāde, paplašinot rēķinu tipus, ieviešot šablonus, pielikumus un citas funkcijas, kas atvieglo grāmatvedības procesus. Vienlaikus ieviesti mākslīgā intelekta (MI) risinājumi: balstīta semantiskā meklēšana, kas saprot meklēto frāžu nozīmi un kontekstu un piekrītot MI ieteikuma moduļa izmantošanai, pakāpeniski lietotājam tiks piedāvāti personalizēti pakalpojumu ieteikumi. Tostarp sabiedrībai lietošanā un novērtēšanai nodota arī balss ievades funkcionalitāte – jauns risinājums portālam, kas meklētāju ļauj izmantot ar balsi. Šobrīd tā pieejama Windows datoros ar Chrome un Edge pārlūku, Mac datoros (iMac, MacBook) ar Chrome pārlūku un Android ierīcēs ar Chrome un Samsung pārlūku.
Risinājumi izstrādāti balstoties uz lietotāju pieredzes pētījumiem, testēšanu un fokusgrupu atsauksmēm, īpašu uzmanību pievēršot reālām lietotāju vajadzībām un ikdienas lietošanas scenārijiem.
Portāla lietotāji aicināti dalīties ar savu vērtējumu un ierosināt turpmākus uzlabojumus jaunajai portāla versijai, izmantojot portālā pieejamos saziņas kanālus – rakstot uz epastu portals@vdaa.gov.lv, kā arī sniedzot savu atsauksmi Jūs viedoklis par jauno Latvija.gov.lv portālu