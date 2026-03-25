Jauns pavērsiens vērienīgajā IT iepirkumu lietā - no amata atstādina VDAA direktora vietnieku
Ņemot vērā publiski izskanējušo informāciju par informācijas tehnoloģiju iepirkumu krāpšanas lietu, Valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Valdis Pusvācietis uz laiku no amata atstādinājis savu vietnieku, Administratīvā departamenta direktoru Arvi Širaku.
Širaks atstādināts līdz apstākļu pilnīgai noskaidrošanai. Latvijas Televīzijai (LTV) zināms, ka Širakam piemērots aizdomās turētā statuss.
Saskaņā ar normatīviem, ierēdni iestādes vadītājs var atstādināt uz laiku, bet ne ilgāk kā uz vienu mēnesi. Nepamatotas atstādināšanas gadījumā ierēdnim izmaksā darba samaksu par visu atstādināšanas periodu.
Jau ziņots, ka Valsts policija (VP) Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas.
Šajā lietā apcietinājums kā drošības līdzeklis piemērots publisko iepirkumu speciālistam Ainaram Bideram, bijušajam VDAA direktoram Jorenam Liopam un "Corporate Solutions" uzņēmumu grupas īpašniekam un vadītājam Aigaram Cerusam.
Satiksmes ministrija (SM) šonedēļ atstādināja Bideru no darba pienākumu izpildes līdz apstākļu noskaidrošanai.
Savukārt Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) no amata atstādināja ar kriminālizmeklēšanu saistīto ministrijas valsts sekretāru Edvīnu Balševicu.
Kriminālprocess sākts pērn gada nogalē, un tas kvalificēts pēc Krimināllikuma pantiem par krāpšanu lielā apmērā organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā.
Pēc izmeklēšanā iegūtās informācijas, organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu uzvarētājus publiskajos iepirkumos vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, līdz 1,5 miljonu eiro apmērā. Pastāv aizdomas, ka līgumi nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību, savukārt nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp iesaistītajiem.
EPPO preses paziņojumā bija teikts, ka dažu projektu īstenošana var radīt arī potenciālus valsts drošības riskus, jo tie varētu ietekmēt vēlēšanas un demokrātiskās procedūras.
Latvijas Televīzijas raidījums "de facto" vēstīja, ka EPPO sāktā un uzraudzītā, bet Valsts policijas (VP) Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes izmeklētā kriminālprocesa centrā ir VDAA pērn rīkots iepirkums "Konsultāciju pakalpojumi un programmatūras un dokumentācijas izstrādes kvalitātes uzraudzības pakalpojumi", kura rezultātā tika noslēgta vispārīgā vienošanās ar SIA "Agile & Co", SIA "Corporate Consulting", "Ernst & Young Baltic" un "PricewaterhouseCoopers" kā piegādātāju apvienības vadītāju.
Raidījums vēstīja, ka izmeklētāju ieskatā viens no centrālajiem tēliem organizētajā grupā ir publisko iepirkumu speciālists Biders, kurš savulaik izveidoja portālu "iepirkumiem.lv". Viņš, iespējams, izstrādājis iepirkuma tehnisko specifikāciju, pielāgojot to tā, lai uzvarētu konkrēti uzņēmumi.
"de facto" vēstīja, ka Liopa, būdams iepirkumu rīkojošās aģentūras vadītājs, un arī pēc atstādināšanas no amata ticies ar iesaistīto uzņēmumu īpašniekiem un pārstāvjiem, lai vienotos par darbu sadali.
Raidījums vēstīja, ka viens no iepirkuma uzvarētājiem, "Corporate Consulting", ir Cerusa uzņēmuma meitasfirma, un viņš ar pārējiem grupas dalībniekiem, iespējams, vienojies par darbu sadali.
"de facto" arī vēstīja, ka izmeklētāju ieskatā grupas sastāvā darbojies IT jomas speciālists Ivars Šulcs, kurš pašlaik ir AS "Rīgas siltums" padomes loceklis. Tāpat ar citiem grupas dalībniekiem pirms iepirkuma norises par darbu sadali, iespējams, vienojušies arī "PricewaterhouseCoopers" vadītājs IT konsultāciju nodaļā Harijs Baranovs, "Ernst & Young Baltic" tehnoloģiju un kiberpārvaldības konsultāciju prakses direktore Rudīte Spriņģe-Karnīte un SIA "Agile&Co" valdes loceklis Aigars Staks.