Siguldā nozagtais BMW pamanīts Rīgā; policija turpina dzīt pēdas
Siguldā nozagtā BMW meklēšana turpinās, un piektdien, 27. martā, par būtisku pavedienu kļuva aculiecinieka Edgara vērīgums. Viņš Rīgā, Zālīša ielā, pamanīja transportlīdzekli, par kura zādzību jau iepriekš bija lasījis internetā, un nekavējoties informēja policiju.
“Es “Tiktokā” redzēju ierakstu, un, braucot garām, sabildēju. Dzīties pakaļ es nedzīšos, tas laikam nebūtu mans pienākums. Policijai zvanīju 12.08, policija ieradās pēc 13.00 uz šejieni. Sasista priekša,” pastāsta aculiecinieks Edgars. “Jā, braukāt ir drosme, turpu šurpu – ar citu numurzīmi.”
Jau vēstīts, ka nozagtās automašīnas īpašnieks Elvis pastāstīja, ka 24. martā ap plkst. 20 iebrauca DUS “Viada”, automašīnu novietoja tieši zem kamerām, atstāja ieslēgtu motoru un ātri ieskrēja veikalā, lai nopirktu ko dzeramu un ēdamu. Taču izgājis ārā, viņš konstatēja, ka kāds ļaundaris ar viņa auto ātri aizbrauc Siguldas virzienā.
Viņš atzina, ka muļķīgi atstāja automašīnā atslēgas, tur palika arī telefons un mantas. Ar kāda apmeklētāja tālruni izdevās sazvanīt likumsargus.
Viņš piebilda, ka pēc tam ļaundaris esot uzpildījis degvielu 140 eiro vērtībā un nesamaksājis aizbraucis, turklāt izskatījies alkohola reibumā. Pie tirdzniecības centra “Raibais suns” viņu beidzot atrada policisti un sākās pakaļdzīšanās. Zaglis bēga atpakaļ “Viadas” virzienā un aplī pie uzpildes stacijas izraisīja avāriju. “Policija bija viņu ķēruši. (..) Viņš vēl ar mašīnu tur ir nolauzis zīmes lielā ātrumā, izbraucis pie laternām, mašīna ir bijusi sanesta, bet policija viņu tāpat nav noķērusi,” sacīja nozagtā auto īpašnieks.
Policijas vajātais zaglis traucās tālāk Rīgas virzienā un tika līdz “Sēnītes” aplim, kur ar māņkustību esot atbrīvojies no sekotājiem, iebraucot Inčukalnā. Kāda autoservisa kameras esot piefiksējušas, ka nozagtais BMW nogriežas Klusā ielā. Pēc divām minūtēm šīs iestādes kameras arī pamanīja policiju – tā tuvojās pagriezienam, bet tā arī aizbrauca garām.
Pēc pašvaldības policijas neveiksmīgās pakaļdzīšanās Elvis Siguldā sagaidīja likumsargus, uzrakstīja iesniegumu un joprojām nevar saprast, kā zaglim izdevās aizbēgt.
Cietušais jau publicējis “Facebook” kontā aizdomās turamā vīrieša un savas nozagtās automašīnas foto, lūdzot palīdzību. Arī Valsts policija lūdz atsaukties ikvienu, kurš viņu atpazīst vai zina viņa iespējamo atrašanās vietu, un informēt likumsargus, zvanot pa tālruņa numuru 28750505 vai 112.