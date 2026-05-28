Koalīcijas deputāts Patmalnieks nokavējis balsojumu par Kulberga valdību
Koalīcijas deputāts Jānis Patmalnieks (JV) ceturtdien Saeimas sēdē nokavējis balsojumu par Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) valdību.
Patmalnieks vērsīšoties ar iesniegumu Saeimas Prezidijā un norādīs, ka būtu balsojis par jauno valdību.
Par Kulberga valdību nobalsoja 66 deputāti, pret balsoja 25 deputāti. Pret Kulberga valdību balsoja deputāti no "Progresīvajiem", "Stabilitātes", un partijas "Latvija pirmajā vietā". Tāpat pret Kulberga valdību nobalsoja "Jaunās vienotības" (JV) deputāts Dāvis Mārtiņš Daugavietis.
Par Kulberga valdību nebalsoja arī Patmalnieks un izjukušās "Stabilitātei" Saeimas frakcijas deputāti Igors Judins un Amils Saļimovs.
Daugavietis, kurš līdz šim ieņēmis arī Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra amatu, norādīja, koalīcija uz viņa atbalstu varēs paļauties jautājumos, kurus viņš uzskatīs par valstij būtiskiem.
Runājot par balsojumu Kulberga valdībai un koalīcijai kopumā, deputāts pauda piesardzīgu vērtējumu par jaunās valdības spēju pārliecināt sabiedrību un parlamentu par efektīvāku darbu nekā iepriekš.
Vienlaikus Daugavietis uzsvēra, ka īpaši svarīgos drošības jautājumos, ņemot vērā arī savu saistību ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, viņš atbalstīs lēmumus, kas, viņaprāt, nepieciešami valsts interesēs.
Gadījumos, kad priekšlikumi neatbildīs viņa pārliecībai, viņš balsos neatkarīgi, atstājot atbildību par šādiem lēmumiem to virzītājiem.
Deputāts sacīja, ka pats neplāno pamest JV Saeimas frakciju vai turpināt darbu kā neatkarīgais deputāts, norādot, ka joprojām ir partijas "Vienotība" valdes loceklis un neplāno mainīt savu politisko piederību. Vienlaikus viņš atzina, ka turpmākā atrašanās partijā būs atkarīga arī no kolēģu un partijas vadības lēmumiem.
Jauno valdību veido "Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālā apvienība (NA), JV un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).
AS pārziņā valdībā ir Finanšu, Tieslietu un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas. Finanšu ministra amatā apstiprināts Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatā - Edvards Smiltēns, bet viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatā - Edgars Tavars.
No JV valdībā amatus saglabājuši ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri. Par aizsardzības ministru apstiprināts Raivis Melnis, savukārt satiksmes ministra amatā iecelts līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
NA vada Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu, kā arī Klimata un enerģētikas ministrijas. Par izglītības un zinātnes ministri kļuvusi Ilze Indriksone, iekšlietu ministrs būs Jānis Dombrava, kultūras ministrs - Nauris Puntulis, bet klimata un enerģētikas ministra amatā apstiprināts Jānis Vitenbergs.
Savukārt no ZZS valdībā amatus saglabājuši ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatā apstiprināts Uldis Augulis.
Amatu saglabājusi arī Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS).
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Kulbergam uzticēja veidot jaunu valdību pēc tam, kad demisionēja līdzšinējā premjere Siliņa.