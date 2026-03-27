"A tev nav p***j?: auto nozagšana Siguldas DUS pārvēršas vietējiem likumsargiem neglaimojošā drāmā
Nesen Siguldā nozagtās BMW automašīnas lieta pārvērtusies īstā drāmā, kurā vietējie likumsargi parādīti ne visai glaimojošā gaismā. Vismaz par to liecina cietušā stāsts TV3 raidījumā “Degpunktā”.
Nozagtās automašīnas īpašnieks Elvis pastāstīja, ka 24. martā ap plkst. 20 iebrauca DUS “Viada”, automašīnu novietoja tieši zem kamerām, atstāja ieslēgtu motoru un ātri ieskrēja veikalā, lai nopirktu ko dzeramu un ēdamu. Taču izgājis ārā, viņš konstatēja, ka kāds ļaundaris ar viņa auto ātri aizbrauc Siguldas virzienā.
Viņš atzina, ka muļķīgi atstāja automašīnā atslēgas, tur palika arī telefons un mantas. Ar kāda apmeklētāja tālruni izdevās sazvanīt likumsargus. Tālākie auto zagļa piedzīvojumi novadā ir policijas, vietējo un arī videokameru dokumentēti.
Viņš piebilda, ka pēc tam ļaundaris esot uzpildījis degvielu 140 eiro vērtībā un nesamaksājis aizbraucis, turklāt izskatījies alkohola reibumā. Pie tirdzniecības centra “Raibais suns” viņu beidzot atrada policisti un sākās pakaļdzīšanās. Zaglis bēga atpakaļ “Viadas” virzienā un aplī pie uzpildes stacijas izraisīja avāriju. “Policija bija viņu ķēruši. (..) Viņš vēl ar mašīnu tur ir nolauzis zīmes lielā ātrumā, izbraucis pie laternām, mašīna ir bijusi sanesta, bet policija viņu tāpat nav noķērusi,” sacīja nozagtā auto īpašnieks.
Policijas vajātais zaglis traucās tālāk Rīgas virzienā un tika līdz “Sēnītes” aplim, kur ar māņkustību esot atbrīvojies no sekotājiem, iebraucot Inčukalnā. Kāda autoservisa kameras esot piefiksējušas, ka nozagtais BMW nogriežas Klusā ielā. Pēc divām minūtēm šīs iestādes kameras arī pamanīja policiju – tā tuvojās pagriezienam, bet tā arī aizbrauca garām.
Pēc pašvaldības policijas neveiksmīgās pakaļdzīšanās Elvis Siguldā sagaidīja likumsargus, uzrakstīja iesniegumu un joprojām nevar saprast, kā zaglim izdevās aizbēgt. Nākamajā vakarā viņš savu neizpratni pauda kādai vietējai patruļai.
“Redzēju, ka piebrauc “Subaru”, bet tā laikam bija cita maiņa, nevis tā, kas ķērusi. Piegāju klāt, es biju nepieklājīgs, pieklauvēju pie loga un pajautāju: “Kurš bija pie stūres – pasakiet man, lūdzu? Un kā tas varēja notikt, ka vecs BMW aizbēg no pilnīgi jaunas, trafarētas “Subaru” mašīnas un profesionāliem policistiem, kuriem jāķer noziedznieki? Kā tas varēja notikt?” Un ko atbildēja tas pašvaldības policists?! “A tev nav p***j?” Tā viņš arī atbildēja,” šķendējās cietušais.
“Kā tā var būt? Man nozaga mašīnu! Viņš izkāpa ārā, mums sākās asāka vārdu apmaiņa, es gāju prom un nekautrējos pateikt: “Jūs esat mērgļi, kas prot tikai tantiņām rakstīt sodus un ķert dzērājus, kad ir lielāka šepte, asa sižeta notikumi – nozagta mašīna, nozagta degviela – jūs nevarat neko izdarīt!” Viņš mani piespieda pie mašīnas, teica: “Vai tu zini, kas es esmu?! Es tevi tūliņ arestēšu, aizvedīšu tur un tur!” Lai ved – man nav bail no tā, ka mani arestēs.”
Siguldas pašvaldības policijas priekšnieks Kristaps Freimanis gan šaubās, ka viņa padotie varēja tā rīkoties. “Tā nevajadzētu būt. Es šaubos, ka mani darbinieki ir izmantojuši šādus te vārdus. Protams, ka ir iespēja pārbaudīt. Ja šī te komunikācija ir notikusi ar pašvaldības policijas darbinieku, kurš ir pildījis darba pienākumus. Saziņa ar klientu, trešajām personām ir jāauditē, ir jāieslēdz ķermeņa kamera.”
Viņš solīja pārbaudīt Elvja teikto, bet pats jaunietis vēl domā, vai vērsties ar iesniegumu Valsts policijā, vēsta “Degpunktā”.
Likumsargi norāda, ka zagļa veiksmīga aizbēgšana ir izņēmuma gadījums, jo gandrīz vienmēr pakaļdzīšanās beidzas ar aizturēšanu un, kā parasti, tā arī šoreiz, viss tika izdarīts pēc noteikumiem.
Pats cietušais jau publicējis “Facebook” kontā aizdomās turamā vīrieša un savas nozagtās automašīnas foto, lūdzot palīdzību. Arī Valsts policija lūdz atsaukties ikvienu, kurš viņu atpazīst vai zina viņa iespējamo atrašanās vietu, un informēt likumsargus, zvanot pa tālruņa numuru 28750505 vai 112.