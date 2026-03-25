Foto: Valsts policija
Šodien 17:23
Vai atpazīsti šo personu? Policija dzen pēdas iespējamam auto zaglim Siguldā
Valsts policija (VP) lūdz iedzīvotāju palīdzību, lai noskaidrotu attēlos fiksētās personas identitāti.
Vīrietis tiek meklēts saistībā ar iespējamu automašīnas zādzību Siguldā, informēja policijā.
Kā norāda likumsargi, zādzība notikusi šā gada 24. februārī ap pulksten 20. Lai sekmētu izmeklēšanas gaitu, VP Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Ziemeļu iecirkņa darbinieki aicina sabiedrību rūpīgi aplūkot izplatītos attēlus.
Ikvienu, kurš atpazīst meklēto personu vai kura rīcībā ir informācija par tās iespējamo atrašanās vietu, policija lūdz nekavējoties atsaukties. Informāciju iespējams sniegt, zvanot pa tālruņa numuru 28750505 vai uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112.
Vienlaikus VP atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.