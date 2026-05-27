Tramps pēc medicīniskās pārbaudes paziņo, ka viņam ir lieliska veselība
ASV prezidents Donalds Tramps, kurš jūnijā svinēs savu 80. dzimšanas dienu, pēc medicīniskās pārbaudes paziņojis, ka viņam ir lieliska veselība.
Tā bija Trampa trešā medicīniskā pārbaude kopš atgriešanās Baltajā namā pagājušajā gadā.
"Viss izrādījās lieliski," savā sociālajā tīklā "Truth Social" paziņoja Tramps, dodoties atpakaļ uz Balto namu pēc pārbaudes Voltera Rīda Nacionālajā militārajā medicīnas centrā pie Vašingtonas.
Paredzams, ka Trampa ārsts tuvākajās dienās publicēs medicīniskās pārbaudes kopsavilkumu, lai gan to, cik detalizēta informācija tiks atklāta, pilnībā lemj Baltais nams.
Tramps ticis kritizēts par caurspīdīguma trūkumu attiecībā uz veselību, un bažas raisījuši gadījumi, kad viņam manīti nobrāzumi uz rokām un acīmredzama miegainība sanāksmju laikā.
Trampa pēdējā plānotā ikgadējā veselības pārbaude notika 2025. gada aprīlī. Taču tam sekoja neplānota vizīte slimnīcā tā paša gada oktobrī, ko Baltais nams tolaik arī raksturoja kā ikgadējo veselības pārbaudi.
Pagājušajā vasarā Baltais nams paziņoja, ka Trampam ir diagnosticēta hroniska vēnu mazspēja, kas izskaidro pietūkušas kājas un ādas krāsas izmaiņas.