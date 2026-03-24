IT iepirkumu krāpšanas lietas ēnā CVK oficiāli lūdz Saeimu lemt par manuālu balsu skaitīšanu gaidāmajās vēlēšanās
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) vērsusies pie Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, aicinot veikt grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā un noteikt vēlēšanu rezultātu manuālu skaitīšanu rudenī gaidāmajās vēlēšanās. Šis jautājums tiks skatīts trešdienas komisijas sēdē. Sēde sāksies plkst. 9.30.
Komisijas vadītājs Oļegs Burovs (GKR) norāda, ka lēmumam par manuālu balsu skaitīšanu ir gan politiski, gan juridiski aspekti. Pēc problēmām pašvaldību vēlēšanās jau iepriekš nolemts pāriet uz manuālu skaitīšanu, un CVK to var ieviest arī pati, viņš norādīja.
Burovs uzskata, ka Valsts prezidenta aicinājums ieviest manuālu skaitīšanu palīdzētu mazināt sabiedrības neuzticību elektroniskajām sistēmām, ko "pastiprina uzņēmumu reputācijas problēmas un politiķu izplatītās sazvērestības teorijas".
Viņš norāda, ka Saeima varētu pieņemt politisku lēmumu skaitīt balsis tikai manuāli šajās vēlēšanās, formāli nemainot vēlēšanu likumu. Tas dotu skaidru politisku signālu un mazinātu spekulācijas par procesu, pārliecināts politiķis.
Burovs arī pieļauj, ka manuāla skaitīšana prasīs papildu resursus.
Aģentūra LETA otrdien vēstīja, ka CVK apsver iespēju vērsties Saeimā ar priekšlikumu veikt attiecīgus likuma grozījumus.
Kā žurnālistiem pauda CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris, komisija vērtēja divus risinājumus - likumdevēja iesaisti vai lēmuma pieņemšanu pašas komisijas līmenī. Zviedris norādīja, ka parlamenta lēmums mazinātu spekulācijas par CVK motivāciju, jo komisija ir koleģiāla institūcija un lēmumi tajā var būt dažādi.
Zviedris arī norādīja, ka CVK gaida tiesībsargājošo iestāžu vērtējumu par vēlēšanu sistēmas izveides procesu un iespējamiem riskiem. Savukārt vairākās pašvaldībās jau sākta iecirkņu komisiju komplektēšana, tādēļ skaidrība par balsu skaitīšanas kārtību būtu būtiska arī sagatavošanās procesam.
Vairums politisko spēku jau pauduši gatavību atbalstīt Valsts prezidenta aicinājumu šajās vēlēšanās nodrošināt manuālu balsu skaitīšanu.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pirmdien aicināja atbildīgās iestādes nekavēties un pieņemt lēmumu rudenī gaidāmajās 15. Saeimas vēlēšanās balsis skaitīt manuāli, nevis paļauties uz informācijas tehnoloģijām (IT), kas varot pievilt.
Ar šādu aicinājumu viņš nāca klajā pēc tam, kad iepazinās ar Eiropas Prokuratūras (EPPO) sniegto informāciju saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem IT iepirkumos un to iespējamo ietekmi uz 2026. gada Saeimas vēlēšanu procesu.
Valsts policija EPPO sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas.
Apcietinājums piemērots publisko iepirkumu speciālistam Ainaram Bideram, bijušajam Valsts digitālās attīstības aģentūras direktoram Jorenam Liopam un "Corporate Solutions" uzņēmumu grupas īpašniekam un vadītājam Aigaram Cerusam.
Kriminālprocess sākts pērn gada nogalē, un tas kvalificēts pēc Krimināllikuma pantiem par krāpšanu lielā apmērā organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā.
Pēc izmeklēšanā iegūtās informācijas, organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu uzvarētājus publiskajos iepirkumos vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, līdz 1,5 miljonu eiro apmērā. Pastāv aizdomas, ka līgumi nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību, savukārt nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp iesaistītajiem.
EPPO preses paziņojumā bija teikts, ka dažu projektu īstenošana var radīt arī potenciālus valsts drošības riskus, jo tie varētu ietekmēt vēlēšanas un demokrātiskās procedūras.