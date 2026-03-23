Edgars Rinkēvičs: gaidāmajās 15. Saeimas vēlēšanās balsis vajadzētu skaitīt manuāli
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicina atbildīgās iestādes nekavēties un jau tagad pieņemt lēmumu rudenī gaidāmajās 15. Saeimas vēlēšanās balsis skaitīt manuāli, nevis paļauties uz informācijas tehnoloģijām (IT), kas var pievilt.
Kā aģentūru LETA informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, Rinkēvičs ir iepazinies ar Eiropas Prokuratūras (EPPO) sniegto informāciju saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem IT iepirkumos un to iespējamo ietekmi uz 2026. gada Saeimas vēlēšanu procesu.
Valsts prezidents uzsver, ka demokrātiskā valstī valsts vara ir leģitīma tikai tad, ja tā izriet no tautas gribas, kas brīvi izteikta vēlēšanās. Viņš akcentē, ka vēlēšanas ir brīvas, ja vēlētāji var brīvi veidot savus uzskatus un paust savas vēlmes, kā arī cīnīties pret vēlēšanu procedūras pārkāpumiem.
Rinkēvičs atzīmē, ka vēlēšanu procesa kvalitatīva organizēšana un vadība ir neatņemams brīvu vēlēšanu priekšnoteikums, kas nepieļauj šaubas par vēlēšanu drošību un rezultātu ticamību. Viņš uzsver, ka brīva, neietekmējama un caurspīdīga vēlēšanu norise ir demokrātiskas valsts stūrakmens.
Valsts prezidenta ieskatā pagājušajā nedēļā EPPO sniegtā informācija par iespējamiem pārkāpumiem ar IT saistītos iepirkumos valsts pārvaldē rada jautājumus par drošu vēlēšanu procesu un balsu skaitīšanu 2026. gada Saeimas vēlēšanās.
"Latvijas sabiedrībai ir jāsaņem nepārprotama pārliecība, ka tiks nodrošināta godīga, caurspīdīga un droša 2026. gada Saeimas vēlēšanu norise, izslēdzot jebkādas šaubas par IT risinājumu iespējamo nepilnību ietekmi uz vēlēšanu rezultātiem," pauž Rinkēvičs.
Viņš aicina atbildīgās iestādes nekavēties un jau tagad pieņemt lēmumu un balsu skaitīšanu 2026. gada Saeimas vēlēšanās veikt manuāli jeb vēlētāju balsis vēlēšanu komisijas locekļiem skaitīt ar rokām, nevis paļauties uz IT sistēmu iespējamām kļūdām.
Plašāku komentāru par izveidojušos situāciju Valsts prezidents plašsaziņas līdzekļiem sniegs šodien plkst. 14.30 Rīgas pilī.
Valsts prezidents piebilda, ka jautājumu par vēlēšanu norisi, apdraudējumu un ārēju ietekmi rosinās skatīt aprīļa Nacionālās drošības padomes sēdē.