Mājinieki Šveices hokejisti nodrošina vietu pusfinālā
Šveices vīriešu hokeja izlase ceturtdien nodrošināja vietu mājās notiekošā pasaules čempionāta pusfinālā.
Ceturtdaļfināla mačā Cīrihē Šveice ar rezultātu 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) uzvarēja Zviedriju.
Mača septītajā minūtē Līnuss Kārlsons raidīja ripu caur Leonardo Dženoni kājsargiem un panāca 1:0 zviedru labā. Atsākoties spēlei, Dīns Kukans ar nūju iebakstīja sejā NHL drafta favorītam Ivaram Stēnbergam un atstāja Šveices izlasi uz piecām minūtēm mazākumā. Zviedri tā laikā rezultātu neizmainīja, turklāt pirmās trešdaļas otrajā pusē Romāns Jozi ar metienu no distances panāca 1:1.
Otrā perioda 13. minūtē Deniss Malgins pēc ieslidošanas zonā izdarīja metienu un raidīja ripu mērķī, iegūstot vadību Šveicei, bet četras minūtes vēlāk Kalvins Tirkofs vairākumā palika nepieskatīts pie vārtu stūra un panāca 3:1.
Pirms tam ceturtdaļfinālos Kanāda ar rezultātu 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) pārspēja ASV, Somija ar rezultātu 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) bija pārāka pār Čehiju, kā arī Norvēģija ar 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) uzveica Latviju.
Pusfināla spēles Cīrihē tiks aizvadītas sestdien, bet spēles par medaļām - svētdien.