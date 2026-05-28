Vakar 23:54
Austrijā islāmistam piespriests 15 gadu cietumsods par terorakta plānošanu Sviftas koncertā
Austrijā tiesa ceturtdien piespriedusi 15 gadu cietumsodu vīrietim, kurš plānoja uzbrukumu amerikāņu popzvaigznes Teilores Sviftas koncertā Vīnē pirms gandrīz diviem gadiem.
Austrijas varasiestādēm izdevās atklāt un novērst uzbrukumu, taču drošības dēļ tika atcelti trīs Sviftas koncerti, kas bija paredzēti 2024. gada augustā.
Apsūdzētais, 21 gadu vecais Austrijas pilsonis Berans A., tiesā atzina, ka 2024. gada augustā plānoja uzbrukumu Ernsta Hapela stadionam, kur bija paredzēta Sviftas uzstāšanās.
Prokuratūra norādīja, ka apsūdzētais plānoja ar nažiem un pašdarinātām sprāgstvielām uzbrukt Sviftas faniem, kas bija sapulcējušies pie stadiona. Katru vakaru tur sapulcējās desmitiem tūkstoši cilvēku.
Viņš tika aizturēts dienu pirms pirmā plānotā Sviftas koncerta.