CVK vadītājs Zviedris: demokrātija nav apdraudēta, vēlēšanas notiks
Gaidāmās Saeimas vēlēšanas rudenī notiks un demokrātija valstī nav apdraudēta, ceturtdien Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ārkārtas sēdē pauda Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājs Māris Zviedris.
Komisija ceturtdien sasauca ārkārtas sēdi, lai uzklausīto atbildīgo iestāžu skaidrojumus par publiski izskanējušo informāciju par iespējamu krāpšanos valsts informācijas tehnoloģiju (IT) iepirkumos un tā iespējamo ietekmi uz Saeimas vēlēšanu norisi.
Zviedris komisijas deputātiem uzsvēra, ka gatavošanās vēlēšanām joprojām noris pēc iepriekš noteiktā grafika. Šobrīd ir pabeigtas un apstiprinātas visas CVK instrukcijas vēlēšanu norisei, kā arī apstiprināti visi vēlēšanu iecirkņi Latvijā, un vairākās pašvaldībās jau sākta iecirkņu darbinieku meklēšana.
Opozīcijas deputāts Ingmārs Līdaka (AS) izcēla, ka Eiropas Prokuratūra (EPPO) norādījusi uz potenciālajiem valsts drošības riskiem, kas varētu ietekmēt vēlēšanas un demokrātiskās procedūras. Līdaka vaicāja Zviedrim, vai viņš saistībā ar šīm bažām ir sazinājies ar EPPO. Zviedris atzina, ka to nav izdarījis, jo par notiekošo uzzinājis tikai trešdien no masu medijiem, tomēr solīja drīzumā ar prokuratūru sazināties.
Arī Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) pārstāve Egita Rudzīte komisijā apliecināja, ka gatavošanās vēlēšanām procesi notiek kā plānots. VDAA rīcībā neesot nekādas informācijas par konkrētām personām, kas aizturētas saistībā ar iepirkumu norisi, un ceturtdien arī visi VDAA darbinieki esot ieradušies darbā. Tāpat VDAA nav saņēmusi nekādas vēstules no tiesībsargājošajām institūcijām par kādām iespējamām darbībām, kas procesu ietvaros aģentūrai būtu jāveic, uzsvēra Rudzīte.
Viņa informēja, ka gaidāmajās vēlēšanās viss, kas saistīts ar vēlēšanu kodolu, uzticēts uzņēmumam AS "RIX technologies", savukārt darbu pie vēlēšanu zīmju skenēšanas sistēmas (SKENIS) veic SIA "Baltic Software Factory". Abas šīs kompānijas bija iesaistītas arī iepriekšējo pašvaldību vēlēšanu risinājumu izstrādē.
VDAA neesot zināms, vai tiesībsargājošās iestādes ir veikušas kādas darbības saistībā ar šiem uzņēmumiem.
Deputāti, uzklausot CVK un VDAA sniegto informāciju, vienojās, ka tad, ja CVK saņems kādu informāciju par jebkādu aizķeršanos, gatavojoties vēlēšanām, tad CVK par to jāinformē Saeimas komisiju, kura sasauks ārkārtas sēdi. Tāpat komisija būtu gatava sasaukt sēdi par vēlēšanu norises jautājumiem, uz kuru aicinātu tiesībsargājošo institūciju pārstāvjus.
Jau ziņots, ka EPPO sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos informācijas tehnoloģiju iepirkumos divām personām kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums, informēja Valsts policijā.
EPPO sākotnēji informēja, ka četras personas, tostarp viena valsts amatpersona, paturētas pirmstiesas apcietinājumā. Valsts policijā (VP) vēlāk precizēja, ka apcietinājums piemērots divām personām, no kurām viena ir amatpersona.
Latvijas Televīzija vēstīja, ka viena no apcietinātajām personām ir bijušais Valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liopa. Savukārt TV3 vēstīja, ka izskanējis, ka tiesībsargu interesi šajās izmeklēšanās varētu būt piesaistījis uzņēmuma "Corporate Solutions" īpašnieks Aigars Ceruss.
Valsts policija EPPO sāktā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos informācijas tehnoloģiju iepirkumos pirmdien aizturējusi 21 personu, tostarp valsts amatpersonas. Savukārt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izmeklē lietu par neizpaužamu ziņu izpaušanu, kurā iesaistīts Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Valsts sekretārs Edvīns Balševics, Valsts digitālās attīstības aģentūras amatpersona un uzņēmējs.
VP preses paziņojumā teikts, ka policija īstenojusi procesuālās darbības EPPO sāktajā kriminālprocesā, veicot apjomīgu aizturēšanas operāciju un likvidējot organizētu noziedzīgu grupu, aizdomās par pārkāpumiem valsts iepirkumu procedūrās saistībā ar IT sistēmu iegādi valsts iestādēm. Procesuālo darbību laikā Rīgā un Rīgas reģionā vakar policija ar sadarbības partneriem aizturējusi 21 personu, tostarp arī valsts amatpersonas.
Kriminālprocess sākts pagājušā gada nogalē, un tas kvalificēts atbilstoši Krimināllikuma pantam par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā organizētā grupā, un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu, kurš uzvarēs publiskajos iepirkumos vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) līdz 1,5 miljonu eiro apmērā.
Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka organizētās grupas dalībnieki vienojušies, lai nodrošinātu projekta uzdevumu piešķiršanu iepriekš izvēlētiem uzņēmumiem, pēc kā nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp līdzdalībniekiem. Tāpat pastāv aizdomas, ka līgumi tikuši nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību.
Savukārt EPPO preses paziņojumā teikts, ka dažu projektu īstenošana var radīt arī potenciālus valsts drošības riskus, jo tie varētu ietekmēt vēlēšanas un demokrātiskās procedūras.
Tāpat VP informēja, ka vakar Rīgā un Rīgas reģionā kopumā veiktas 67 kratīšanas gan personu dzīves vietās, gan uzņēmumos, kopumā iegūstot apjomīgu iespējamo pierādījumu kopumu, kā arī kopumā aizturot 21 personu. EPPO informēja, ka četras personas, tostarp viena valsts amatpersona, paturētas pirmstiesas apcietinājumā.
Izmeklēšanas darbībās tika iesaistīti plaši policijas spēki, kā arī EPPO un "Eiropols".
Tikmēr KNAB izmeklē lietu par neizpaužamu ziņu izpaušanu, kurā iesaistīts Balševics, Valsts digitālās attīstības aģentūras amatpersona un uzņēmējs.
KNAB apstiprināja, ka vakar veica kriminālprocesuālās darbības Rīgā. Tās noritēja kriminālprocesā, kuru KNAB sācis 11. martā un kurā izmeklē iespējamu neizpaužamu ziņu izpaušanu.
KNAB rīcībā esošā informācija liecina, ka divas valsts amatpersonas, iespējams, izpaudušas uzņēmējam neizpaužamas ziņas, kas nav valsts noslēpums, bet kas uzskatāmas par ierobežotas pieejamības informāciju. Izpaustā informācija saistīta ar IT iepirkumiem dažādās valsts iestādēs.
KNAB apliecināja, ka patlaban trim kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību. Šīs personas ir Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas amatpersona, Valsts digitālās attīstības aģentūras amatpersona un uzņēmējs.
KNAB apstiprināja, ka biroja izmeklētais kriminālprocess nav saistīts ar EPPO sākto kriminālprocesu.
Kā informēja VARAM, tiesībsargājošās iestādes vērsušās pie VARAM valsts sekretāra Balševica un viņš sadarbojas ar attiecīgo iestādi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju. Ņemot vērā, ka valsts sekretārs parakstījies par informācijas neizpaušanu, viņš plašākus komentārus nevarot sniegt.
