Kā veikalos norit Lieldienu olu tirdzniecība? Kāds ir piedāvājums?
Latvijas lielākajās veikalu ķēdēs pirms Lieldienām olu desmita cena variē no 1,69 līdz 4,69 eiro (atkarībā no dējējvistu turēšanas apstākļiem, lieluma). Jauns.lv veikalniekiem jautāja, kā viņi sagatavojušies Lieldienu olu tirdzniecībai un kādi šai laikā ir pircēju paradumi.
Vairums tirgoto olu ir Latvijas vistu dējums, bet ir arī importa piedāvājums. Tas ir tādēļ, ka mūsu vistas dēj brūnās olas, bet ne baltās. Uz Lieldienām daudzi vēlas iegādāties baltās olas, jo uzskata, ka tās var košāk nokrāsot. Varbūt arī krāsa būs spilgtāka, bet tas nenozīmē, ka olu kaujās uzvarēsiet, jo brūnajām olām čaumala lielākoties ir stiprāka.
Cenas pieaug jau no 1. marta
Latvijas Tirgotāju savienības (veikalu tīkls “Lats”) biroja administratore Līga Tumova teica, ka katru gadu pirms Lieldienām novērojama viena un tā pati tendence, kad olu ražotāji paaugstina cenas, ņemot vērā strauji pieaugošo pieprasījumu. Arī šogad situācija neatšķiras un jau no 1. marta novērojams cenu pieaugums:
“Mazumtirdzniecībā olu cenas pirms Lieldienām būs augstākas nekā ikdienas periodā. Tajā pašā laikā tirdzniecības tīkli centīsies piedāvāt akcijas, lai piesaistītu pircējus, tomēr jāņem vērā, ka šādas akcijas lielākoties tiek finansētas uz mazumtirgotāju rēķina, nevis no ražotāju puses. Pēc Lieldienām tradicionāli novērojama pretēja tendence, pieprasījumam samazinoties, arī olu cenas krītas un tirgus atgriežas ierastajā līmenī.
“Lats” tīklā pārsvarā tirgojam Latvijā ražotas olas, bet atsevišķos periodos pieprasījuma pīķa laikā tiek piesaistīti arī importēti produkti, lai nodrošinātu pietiekamu pieejamību. Pieprasījums pēc olām Lieldienu periodā būtiski pieaug, un tas ir viens no izteiktākajiem sezonālajiem kāpumiem pārtikas kategorijā.”
Plānotas akcijas
“Rimi Latvia” sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite: “Olas ir iekļautas gan “Rimi” ilgtermiņa iedzīvotāju atbalsta programmā, kur vairāk nekā 700 ikdienas produktiem, tostarp svaigajai pārtikai, samazinātas regulārās cenas, gan arī iknedēļas zemo cenu grozā. Tā kā šīs iniciatīvas nav sezonālas akcijas, bet ilgtermiņa risinājumi, to mērķis ir nodrošināt pieejamas pamatproduktu, tai skaitā olu, cenas neatkarīgi no svētkiem. Tāpat “Rimi” veikalos Lieldienu periodā plānotas akcijas vairākiem olu veidiem – gan baltajām, gan brūnajām olām.
Lieldienu laikā tradicionāli pircēju pieprasītākās ir baltās vistu olas. Tā kā vietējie ražotāji diemžēl nepiedāvā baltās olas, šogad tās iepērkam no Zviedrijas un Igaunijas, plānojot apmēram tādu pašu pieprasījumu kā pērn. No Zviedrijas un Igaunijas ražotājiem “Rimi” veikalos uz Lieldienu laiku būs pieejamas brīvos turēšanas apstākļos un kūtī dētas vistu olas. Savukārt ikdienā baltās olas piegādā ražotāji no Zviedrijas.
Lieldienu nedēļā pieprasītas ir ne tikai baltās olas: no visa pārdoto olu sortimenta baltās olas veido 26 %, brūnās olas – 67 %, bet paipalu olas – 7 %. Olu pārdošanas apjoms pagājušogad Lieldienu laikā salīdzinājumā ar vidējo nedēļas pārdošanas apjomu palielinājās par 53 %. Prognozējam, ka arī šogad novērosim līdzīgu situāciju.”
90% no vietējiem ražotājiem
“Maxima Latvija” komunikāciju vadītāja Liene Dupate-Ugule sacīja, ka olas ir viens no “Maxima” pircēju iecienītākajiem produktiem, tāpēc veikali rūpējas, lai ne tikai Lieldienās, bet arī ikdienā tirdzniecībā būtu pieejams plašs klāsts vistu olu par zemām cenām:
“Šobrīd “Maxima” regulārajā sortimentā pieejami astoņi ārpus sprostiem dētu vistu olu veidi un vairums jeb 90% ir tieši no vietējiem ražotājiem, piemēram, “Balticovo” un Alūksnes putnu fermas. Vislielākais pieprasījuma pieaugums ierasti gaidāms nedēļu pirms Lieldienām un svētku nedēļā, kad to pieprasījums palielinās vidēji par divām reizēm.
Arī šogad “Maxima Latvija” ir sagatavojusi īpaši izdevīgus Lieldienu piedāvājumus – gan vistu olas par zemām cenām, gan būs arī plašs piedāvājums ar Lieldienu saldumiem un dažādiem dekoriem Lieldienu tematikā.”
Baltās olas no Igaunijas un Ukrainas
Veikalu tīkla “top!” valdes locekle un mārketinga direktore Ilze Priedīte: “Nedēļā pirms Lieldienām olu cenas būtiski neatšķirsies no cenām, kādas veikalu tīklā “top!” ir ikdienā. “top!” sortimentā nodrošinām brūnās olas no Latvijas. Ņemot vērā, ka Latvijā baltās olas nav pieejamas, galvenokārt piedāvāsim pircējiem baltās olas no Igaunijas un nelielā apjomā no Ukrainas. Salīdzinot 2025. gadu ar 2024. gadu, pieprasījums pēc olām Lieldienu laikā ir pieaudzis. Prognozējam, ka arī šogad Lieldienu periodā pieprasījums pieaugs.”