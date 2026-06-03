"Bijām izgājuši bīstamāko posmu" - alpīnists Puriņš atklāj traģēdijas Aļaskā detaļas
Latvijas alpīnistu komandas pieredzējušākais dalībnieks Valdis Puriņš intervijā Latvijas Televīzijai (LTV) atklājis traģēdijas Aļaskā detaļas.
"Mēs bijām izgājuši grūtāko ceļa gabalu, bīstamāko ceļa posmu, sākām iet mazliet ātrāk, jo sarunājām, ka aizsteidzamies drusku pa priekšu otrai sasaitei, un apmēram 50 vai 100 metru attālumā apstājāmies viņus sagaidīt.
Kad abas sasaites bija izgājušas apledojušo un bīstamāko ceļa posmu, tur, kur sākās puslīdz normāli ejama taka, apstājāmies pagaidīt otro sasaiti…. Dažas minūtes gaidījām un tad mēs ieraudzījām, ka viņi krīt, " intervijā atklāja Puriņš.
Tuvākajā laikā trīs bojāgājušos Latvijas alpīnistus varētu nocelt no kalna, operācija aizvien turpinās.
Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka Ziemeļamerikā traģiski gājuši bojā trīs alpīnisti no Latvijas - Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kunigs-Salaks. Vēl viens ekspedīcijas dalībnieks - Mārtiņš Bilzēns - smagā stāvoklī tika nogādāts slimnīcā Ankoridžā. Ārstiem nav bažu par viņa dzīvību un viņa stāvoklis ir stabils, vēlāk vēstīja Latvijas Alpīnistu savienība (LAS), atsaucoties uz Latvijas vēstniecības ASV Konsulārās nodaļas sniegto informāciju.
Tikmēr pārējie trīs ekspedīcijas dalībnieki - Valdis Puriņš, Edgars Madžulis un Guntis Svariņš - ar glābēju palīdzību tika evakuēti no kalna. Diviem no viņiem tika konstatēti apsaldējumi.
Atbilstoši ASV Nacionālo parku dienesta sniegtajai informācijai negadījums notika kāpiena posmā starp kalna augšējo starpnometni ("High Camp") un Denali pāreju ("Denali Pass"), sākoties no vietas, kas atrodas tuvu Denali pārejai aptuveni 18 200 pēdu jeb 5545 metru (m) augstumā.
Informācija dienesta mājaslapā, kas publiskota ceturtdien, 28. maijā, liecina, ka pirmajā incidentā divi alpīnisti tika evakuēti no kalna aptuveni plkst. 23 pēc vietējā laika. Sestdien dienests precizēja, ka šis ir atsevišķs incidents. Savukārt ap pusnakti Nacionālā parka dienesta reindžeri saņēma otro paziņojumu, ka četri alpīnisti no septiņu cilvēku komandas krita Denali pārejas apvidū. Trīs alpīnisti atgriezās augšējā starpnometnē ("High Camp") pēc tam, kad bija palīdzējuši saviem kritušajiem komandas biedriem.
Ekspedīcijas komanda iepriekš informēja, ka Latvijas alpīnistu komandas augstkalnu ekspedīcija bija plānota no 10. maija līdz 11. jūnijam. Ekspedīcijas mērķis bija sasniegt Ziemeļamerikas kontinenta augstāko virsotni - 6190 m augsto Denali.
Denali ir polārajam lokam tuvākais tik augstais kalns. Alpīnisti iepriekš uzsvēra, ka šajā ekspedīcijā runa nav tik daudz par augstumu, kā par aukstumu. Plānoti bija mīnus 30 grādi, vētras un vairāk nekā trīs nedēļas dzīves teltī sniegā, nesot 25 kilogramu (kg) somu un startā velkot 25 kg ragavas.
Alpīnisti iepriekš informēja, ka Puriņš, Madžulis un bojā gājusī Pučeka ir piedalījušies divās iepriekšējās LAS klubu ekspedīcijās, sasniedzot Avicennas 7134 m, Ozodi 7105 m un Somoni 7495 m augstās virsotnes, veicot pirmkāpienu gandrīz 6000 m augstā virsotnē Mindžāras ielejā Pamirā un uzkrājot pieredzi augstkalnu apstākļos.
Tāpat bija minēts, ka arī pārējiem ekspedīcijas dalībniekiem - bojā gājušajai Oltei un Kunigam-Salakam, kā arī Bilzēnam, Zeimulim un Svariņam - ir nepieciešamā augstkalnu pieredze.
Denali virsotne atrodas tikai 390 kilometru (km) attālumā no polārā loka, maršruts sākas 2200 m augstumā uz Kahiltnas ledāja, un uz tā iespējams nokļūt tikai ar lidmašīnām, kuras nosēžas tieši uz ledus. Pēc sniega vētrām visi Bāzes nometnes iemītnieki piedalās sniega nomīdīšanā, lai lidmašīnas varētu droši nolaisties un pacelties, iepriekš skaidroja alpīnisti. Ekspedīcijai ir jāpievar gandrīz 4000 m augstuma, kopā noejot aptuveni 100 km - gandrīz visi maršruta posmi jāveic vairākas reizes, nesot aprīkojumu un pārtiku 25 dienām.