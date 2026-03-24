Viens no vadošajiem olu ražotājiem Latvijā piedzīvojis vairākus ielaušanās mēģinājumus
Viens no vadošajiem olu ražotājiem Latvijā - SIA “Alūksnes putnu ferma” (daļa no “Agrova Baltics” grupas) – informē, ka 2026. gada februārī un martā uzņēmuma teritorijā un ražošanas telpās fiksēti vismaz četri nesankcionētas iekļūšanas mēģinājumi, tostarp izmantojot bezpilota lidaparātus, informē uzņēmums.
Uzņēmuma rīcībā esošā informācija liecina, ka droni izmantoti ne tikai apsardzes kustības novērošanai reāllaikā, bet arī kā daļa no koordinētiem mēģinājumiem iekļūt teritorijā. Vairākos gadījumos personas centās piekļūt ražošanas telpām, izmantojot tehnoloģiskās atveres, kas paredzētas kūtsmēslu izvešanas sistēmām.
“Šāda rīcība rada īpaši augsta līmeņa biodrošības riskus. Putnkopībā jebkāda nekontrolēta piekļuve var nozīmēt infekcijas ievazāšanas draudus ar smagām sekām visai nozarei. Tāpēc esam vērsušies tiesībsargājošajās iestādēs. Daļa iesaistīto personu jau ir identificētas, vairākas tika īslaicīgi aizturētas, un darbs pie visu iesaistīto personu identificēšanas un saukšanas pie atbildības turpinās," stāsta Hermanis Dovgijs, SIA “Alūksnes putnu ferma” valdes priekšsēdētājs.
Nesankcionēta iekļūšana ražošanas telpās rada nopietnus biodrošības riskus, kas putnkopībā ir kritiski svarīgi. Tā var veicināt infekciju izplatību, apdraudēt putnu veselību un ietekmēt ražošanas nepārtrauktību. Īpaši augsti šie riski ir putnu migrācijas periodā, kas notiek tieši šobrīd. Ņemot vērā nozares eksportorientāciju, šādu incidentu sekas var pārsniegt viena uzņēmuma robežas, negatīvi ietekmējot eksportu un radot zaudējumus desmitos miljonu eiro.
Šie incidenti notiek paralēli plašākai publiskai kampaņai, kas pēdējo nedēļu laikā ir vērsta pret uzņēmumu. Šīs kampaņas iniciators ir biedrība “Dzīvnieku brīvība”, kas publiski pozicionē sevi kā dzīvnieku labturības aizstāvi. Vienlaikus, uzņēmuma vērtējumā, biedrības izmantotās metodes un notikušo darbību raksturs rada pamatotus jautājumus par to atbilstību deklarētajiem mērķiem un tiesiskumam.
“Mūsu ražotne Alūksnē turpina darbu stabilā un nepārtrauktā režīmā. Vienlaikus, ņemot vērā notikušos incidentus, esam pastiprinājuši drošības pasākumus, piesaistījuši papildu privāto apsardzi un cieši sadarbojamies ar tiesībsargājošajām iestādēm. Šāda rīcība ir nepieciešama, jo darbības, kas apdraud biodrošību, nav uzskatāmas par leģitīmām vai saistītām ar dzīvnieku labturības aizsardzību. Mūsu vērtējumā tās rada būtiskus riskus gan uzņēmuma darbībai, gan nozarei kopumā," papildina Dovgijs.
“Alūksnes putnu ferma” nodrošina ap 45% no Latvijas olu patēriņa. Uzņēmuma darbības stabilitāte ir būtiska valsts pārtikas nodrošinājumam
“Šie incidenti ir ļoti nopietns signāls. Latvijas putnkopības nozare ir eksportorientēta, un biodrošības pārkāpumi var izraisīt infekciju izplatību un paralizēt eksportu ne tikai konkrētam uzņēmumam, bet visai nozarei kopumā. Tas nozīmētu zaudējumus simtiem miljonus eiro un ietekmi uz visu nozari. Šādas darbības nav pieļaujamas," komentē Armands Krauze, Zemkopības ministrs.
SIA “Alūksnes putnu ferma” turpina darbu pilnā apjomā un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu uzņēmuma personāla un dējējvistu drošību, atbilstību normatīvajiem aktiem un nepārtrauktu produkcijas piegādi. Uzņēmums saglabā atvērtību konstruktīvam dialogam ar visām pusēm, kas darbojas likuma ietvaros.