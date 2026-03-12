Mājokļa pabalsti rīdziniekiem būs lielāki; kā rīkoties, lai saņemtu naudu
No 1. janvāra līdz 30. aprīlim tiek palielināti koeficienti, pēc kuriem aprēķina mājokļa pabalstu. Tas nozīmē, ka daudziem pabalsts kļūs lielāks, bet daļa mājsaimniecību, kas iepriekš nekvalificējās, tagad varēs pretendēt uz atbalstu.
Ja mājsaimniecība jau saņem mājokļa pabalstu, tad pārrēķins atbilstoši jaunajiem koeficientiem tiks veikts automātiski un atkārtoti Rīgas Sociālajā dienestā nav jāvēršas. Pārējām mājsaimniecībām ir jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā, kas izvērtēs materiālo situāciju un piešķirs pabalstu.
Ja cilvēkam jau iepriekš bija izvērtēti ienākumi un viņam jau bija aprēķināts mājokļa pabalsts par janvāri un februāri, tad pašvaldība automātiski pārrēķinās pabalsta apmēru un starpība tiks ieskaitīta klienta bankas kontā. Nekādas jaunas pārbaudes šiem cilvēkiem nebūs.
Savukārt tie iedzīvotāji, kuri nebija vērtēti un nebija saņēmuši mājokļa pabalstu par janvāri un februāri, bet viņiem pabalsts tiek piešķirts tagad, martā, - pabalstu par iepriekšējiem mēnešiem nesaņems. Viņiem pabalstu var piešķirt tikai no tā brīža, kad vēršas sociālajā dienestā un tiek izvērtēti. Tas nozīmē,, ka starpību automātiski piemaksās tikai tiem, kuriem pabalsts jau bija piešķirts; pārējiem atbalsts par janvāri un februāri nepienākas.
Kas jāņem vērā
- Atbalsts ar mājokļa uzturēšanu saistīto izdevumu segšanai netiek piešķirts automātiski visiem rīdziniekiem.
- Pabalstu var saņemt tikai tās mājsaimniecības, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem.
- Izvērtēšana attiecas uz visiem – tās mājsaimniecības, kurās ir tikai pensionāri/personas ar invaliditāti, tiek vērtētas ik pa sešiem mēnešiem, bet tās, kurās ir kaut viena darbspējīga persona, reizi trīs mēnešos.
- Izvērtēšanā tiek ņemti vērā vairāki faktori: mājsaimniecības ienākumi, materiālais stāvoklis, tai skaitā katras personas rīcībā esošie kustamie un nekustamie īpašumi, kā arī uzkrātie naudas līdzekļi.
- Ar informāciju, kādi īpašumi tiek ņemti vērā, var iepazīties Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. pantā.
- Savukārt, lai izvērtētu ienākumus, katrai personai mājsaimniecībā jāiesniedz Rīgas Sociālajā dienestā ienākumus apliecinoši dokumenti par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem (to skaitā obligāti iesniedzamie dokumenti ir arī kredītiestāžu maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izraksti), kā arī kvītis par īri un komunālajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu.
Kā aprēķina mājokļa pabalstu
- Mājokļa pabalsts tiek aprēķināts pēc noteiktas formulas - tiek ņemti vērā mājsaimniecībā esošie ienākumi, garantētais minimālais ienākumu (GMI) slieksnis un normatīvie izdevumi par mājokli*. 2026. gadā GMI slieksnis pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 187 eiro, pārējām personām – 131 eiro.
- Mājokļa pabalsta apmērs atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošam cilvēkam ar invaliditāti = (GMI 187 x koeficients 2,5) + izdevumu par mājokli summa – ienākumi.
- Mājokļa pabalsta apmērs mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensionāri vai personas ar invaliditāti = (GMI 187 + 131) x koeficients 2 + izdevumu par mājokli summa – ienākumi.
- Mājokļa pabalsta apmērs diviem vecākiem un bērnam = (GMI 187 + 131+ 131 + 131) x koeficients 2 + izdevumu par mājokli summa – ienākumi (izņemot ģimenes valsts pabalstu bērnam).
- Mājokļa pabalsta apmērs diviem pieaugušajiem= (GMI 187 + 131 + 131) x koeficients 1,7 + izdevumu par mājokli summa – ienākumi.
Mājokļa pabalsta aprēķināšanā pašvaldība izpilda Saeimas noteikto kārtību. Saeima februāra beigās pieņēma Labklājības ministrijas sagatavotos likuma grozījumus, lai ziemā palīdzētu iedzīvotājiem segt augstākos mājokļa izdevumus un mazinātu parādu veidošanos.