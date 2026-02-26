Palielināti mājokļa pabalsti ģimenēm ar bērniem un iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem
Saeima pieņēmusi Labklājības ministrijas (LM) sagatavotos grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, lai palīdzētu iedzīvotājiem samaksāt augstos mājokļa rēķinus un nepieļautu parādu veidošanos.
Izmaiņas paredz šīs ziemas periodā - no šā gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim - palielināt koeficientus, pēc kuriem aprēķina mājokļa pabalstu. Piemēram, ja pensionāra ienākumi ir 500 eiro, bet viņa izdevumi par mājokli - 300 eiro mēnesī, esošā pabalsta apmērs būtu 192 eiro, bet pēc izmaiņu pieņemšanas viņš varēs pretendēt uz mājokļa pabalstu 267 eiro mēnesī, iepriekš pauda likumprojekta autori. Turklāt šīs izmaiņas nodrošinās, ka arī daļa to mājsaimniecību, kuras līdz šim pie esošajiem koeficientiem mājokļa pabalstam nekvalificējās, varēs pretendēt uz atbalsta saņemšanu.
Mājsaimniecībām, kuras jau saņem mājokļa pabalstu, to pārrēķinās automātiski, savukārt pārējām jārīkojas pašām - tām jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā, kas vērtēs mājsaimniecības materiālo situāciju un mājokļa pabalsta piešķiršanu.
Tāpat, ņemot vērā, ka varētu palielināties darbinieku noslodze, grozījumi paredz iespēju pašvaldībām no 1. marta līdz 30. jūnijam noteikt piemaksu darbiniekiem, kuri risina ar mājokļa pabalsta piešķiršanu un pārrēķinu saistītus jautājumus, līdz 30% no noteiktās mēnešalgas.
Atbalstīts arī deputātu priekšlikums, kas paplašina iespējas saņemt mājokļa pabalstu - tam varēs pieteikties arī mājsaimniecības ar bērniem līdz 18 gadu vecumam, kā arī ar jauniešiem līdz 24 gadiem, ja viņi turpina apgūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.
Vienlaikus tiks palielināts valsts mērķdotācijas pašvaldībām, lai palīdzētu segt ar pabalstu izmaksu saistītos izdevumus, tostarp nodrošinātu atbalstu pašvaldību darbiniekiem par papildu darbu.
Pieņemtās izmaiņas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Kā ziņots, diskusijas par mājokļa atbalstu palielināšanu tika sāktas, ņemot vērā to, ka pēc aukstā janvāra daudziem iedzīvotājiem būtiski pieauga apkures rēķini.